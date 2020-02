Condividi su

Promare: trama, cast e anticipazioni film al cinema. Quando esce

Amate le pellicole d’avventura? Allora Promare potrebbe fare al caso vostro. Il film d’animazione, in programmazione nelle sale cinematografiche come event speciale il 3,4 e 5 febbraio 2020, è stato diretto da Hiroyuki Imaishi, artista giapponese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Kill la Kill, Panty & Stocking with Garterbelt e Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Re: Cutie Honey e Dead Leaves.

Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Kazuki Nakashima, distribuito da Nexo Digital e prodotto da Sanzigen, Trigger, Xflag, ha potuto contare sulle musiche di Hiroyuki Sawano, la fotografia di Shinsuke Ikeda mentre il montaggio è stato affidato a Junichi Uematsu. Ma vediamo insieme la sinossi di Promare!

Promare: trama e anticipazioni film al cinema. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Promare è in programmazione nelle sale cinematografiche lunedì 3, martedì 4 e mercoledì 5 febbraio 2020. La pellicola è ambientata in un mondo devastato da una spaventosa calamità che ha decimato la popolazione e reso difficile la vita di coloro che sono scampati alla morte. La sciagura è stata causata dai Burnish, spaventosi esseri fiammeggianti apparsi sul nostro pianeta seminando panico, distruzione e morte.

Passati trent’anni dall’avvento di queste creature pericolosissime, giunge sulla terra una nuova è potente razza di mutanti che darà inizio ad un’incredibile battaglia tra il capo di quest’ultima Lio Fotia e Galo Thymos, membro della squadra di salvataggio anti- Burnish.

Il cast dei doppiatori

In Promare Maurizio Merluzzo interpreta Galo Thymos mentre Chiara Gioncardi è Aina Ardebit, Dario Oppido veste i panni di Varys Truss e Alberto Angrisano quelli di Ignis Ex.

Hanno partecipato al film anche Andrea Ward nel ruolo di Kray Foresight e Alessio Puccio che recita la parte di Lio Fotia.

