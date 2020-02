Condividi su

Alice e il sindaco: trama, cast e anticipazioni film al cinema. Quando esce

Amate il cinema francese? Allora non lasciatevi scappare Alice e il sindaco! La pellicola dai toni drammatici, in programmazione sul grande schermo da giovedì 6 febbraio 2020, è stata diretta e sceneggiata da Nicolas Pariser, attore e regista noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Le grand jeu, Agit Pop, La République e Le jour où Ségolène a gagné.

Il lungometraggio dagli interessanti spunti di riflessione, presentato al Festival di Cannes 2019, prodotto da Bizibi e distribuito da BIM Distribuzione, in collaborazione con Movies Inspired, ha potuto contare sulle musiche di Benjamin Esdraffo, la fotografia di Sébastien Buchmann mentre il montaggio è stato affidato a Christel Dewynter. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Alice e il sindaco!

Alice e il sindaco: trama e anticipazioni film al cinema. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, la pellicola di Nicolas Paris sarà in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 6 Febbraio 2020. L’opera segue le vicende di Paul Théraneau, politico e primo cittadino di Lione che dopo anni di onorata e appassionata carriera vive un momento di grande crisi. Da un po’ di tempo l’uomo si sente vuoto, privo di idee e incapace di trovare soluzioni ai problemi che affliggono la sua città.

Giorno dopo giorno il protagonista si convince sempre di più che sia impossibile tornare ad essere quello di una volta fino a quando un incontro con una brillante filosofa cambia completamente il suo modo di vedere il mondo. La donna si chiama Alice e il sindaco l’assume con la speranza che possa smuovere il suo arido animo. Ci riuscirà?

Il cast completo del film

In Alice e il sindaco Fabrice Luchini interpreta Paul Théraneau e Anaïs Demoustier è Alice Heimann. Nora Hamzawi veste i panni di Mélinda, Léonie Simaga quelli di Isabelle Leinsdorf e Antoine Reinartz è Daniel. Inoltre Maud Wyler recita la parte di Delphine Bérard, Alezandre Steiger quella di Gauthier Bérard e Pascal Rénéric è Xavier Blasquez.

Hanno partecipato al film anche Thomas Rortais nel ruolo di Pierre, Thomas Chabrol in quello di Patrick Brac e Michael Vall che è Philippe Paquet. Claire Galopin è la segretaria del sindaco, Manon Kneusé indossa le vesti di Claire e Luce Gallo quelle di Marie. Pierre Desmaret, Gwenaëlle Simon sono rispettivamente il sindaco di Iveme e Armelle mentre Etienne Beurier è l’autista del sindaco. Olivier Borle recita la parte del consigliere, Pierre-Benoist Varoclier quella del leader del dibattito ed Eric Soubelet è il professore. Infine Sébastien Autret ricopre il ruolo del consigliere, Pierre Cuq quello di Yvan, Tatiana è l’ex compagna di Théraneau e Franck Fargier è un consigliere. Completano il cast di Alice e il sindaco Nadia Laebiouene, Carinne Koeppel, Valentin Alibert, Clara Degiovanni, Fanny Guidecoq e Sandra Parfait.

