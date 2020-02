Condividi su

Il ladro di giorni: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Poco tempo ci separa dall’approdo sul grande schermo de Il ladro di giorni. La pellicola drammatica, in programmazione nelle sale da giovedì 6 Febbraio 2020, è stata diretta da Giulio Lombardi, regista, sceneggiatore

e scrittore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Take Five, Là-bas – Educazione criminale, Vomero Travel e Venice 70: Future Reloaded.

L’appassionante lungometraggio, diffuso da Vision Distribution e presentato durante il Festa del cinema di Roma, ha potuto contare sulla fotografia di Daria D’Antonio, le musiche di Giordano Corapi mentre la scenografia è stata affidata a Eugenia F. Napoli. Ma vediamo insieme la sinossi de Il ladro di giorni!

Come già detto in apertura di articolo, Il ladro di giorni uscirà al cinema giovedì 6 Febbraio 2020. Il film segue le vicende di Salvo, un ragazzino undicenne che vive in Trentino-Alto Adige con gli zii. Nonostante la giovane età, il piccolo ha già un passato doloroso alle spalle poiché aveva solo cinque anni quando ha assistito all’arresto del padre Vincenzo da parte dei Carabinieri e da quel momento non ha più rivisto l’uomo. Le giornate del protagonista trascorrono tranquille e serene tra gli impegni a scuola e i giochi con gli amici ma un evento inaspettato sconvolge la sua routine.

Dopo aver pagato il suo debito con la giustizia Vincenzo esce di prigione e decide di far visita a Salvo proprio il giorno della sua prima comunione. Il bambino però a stento riconosce il genitore e proprio per questo l’ex galeotto parte per un lungo viaggio con il figlio sperando così di recuperare il legame d’affetto che sembra oramai scomparso.

Il cast completo del film

In Il ladro di giorni Riccardo Scamarcio interpreta Vincenzo mentre Massimo Popolizio e Totò. Augusto Zazzaro veste i panni Salvo, Giorgio Careccia quelli di Vito, Vanessa Scalera è zia Anna e Katia Fellin recita la parte di Johanna.

Hanno partecipato al film anche Carlo Cerchiello, Diletta Rossi e Leandra Concetta Filippo. Completano il cast Giuseppe Cristiano, Michele Capuano e Christoph Hülsen.

