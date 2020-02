Birds of Prey: anticipazioni e trama film al cinema. Quando esce

Condividi su

L’attesa è quasi finita, a breve approderà sul grande schermo Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. La pellicola, ottavo film del DC extended Universe, è stata diretta da Cathy Yan, regista cinese naturalizzata statunitense nota per aver lavorato dietro la macchina da presa in Dead Pigs, Last Night, UnChartered, Down River e According to my mother.

Il lungometraggio d’azione, sceneggiato da Christina Hodson e distribuito da Warner Bros, ha potuto contare sulle musiche di Daniel Pemberton, la fotografia di Matthew Libatique mentre il montaggio è stato affidato a Jay Cassidy ed Evan Schiff. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi l’opera!

Birds of Prey sarà in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 6 Febbraio 2020. Il film è ambientato quattro anni dopo gli eventi raccontati in Suicide Squad e segue le vicende di Harley Quinn, fidanzata e compagna di malefatte del sadico Joker. Finita la relazione con il crudele rivale di Batman, la protagonista prova a superare la rottura mangiando cibo consolatorio e cercando di distrarsi.

Superata la crisi, l’energica e strampalata ex psichiatra torna a Gotham ma giunta in città scopre che il suo legame con Mr J le ha procurato molti nemici che non vedono l’ora di ucciderla. In particolare lo spaventoso criminale Black Mask è disposto a qualunque cosa pur di eliminare Harley. Braccata e in cerca di aiuto, Quinn incontra e poi riunisce in un’unica squadra, chiamata Birds of Prey, Huntress, Renee Montoya, Cassandra Cain e Black Canaray, donne completamente diverse tra di loro ma tutte perseguitate dalla stessa persona.

Il cast del film

In Birds of Prey Margot Robbie interpreta Harleen Quinzel/Harley Quinn mentre Mary Elizabeth Winstead è Helena Bertinelli/Cacciatrice. Jurnee Smollett-Bell veste i panni di Dinah Lance/Black Canary ed Ella Jay Basco è Cassandra Cain.

Hanno partecipato al film anche Ewan McGregor nel ruolo di Roman Sionis/Maschera Nera e Rosie Perez in quello di Renee Montoya. Infine Chris Messina recita la parte di Victor Zsasz e Charlene Amoia quella di Maria Bertinelli.

