Sondaggio Tecnè: coronavirus, il 98% degli italiani si è informato

Il coronavirus cattura l’attenzione degli italiani. In un sondaggio Tecnè per TgCom24, il 98% dei cittadini afferma di essersi informato sull’argomento. Il dato non stupisce. Il tema, infatti, occupa le prime pagine dei giornali e dei notiziari televisivi. La mole di informazioni e l’allarme per il propagarsi del virus, hanno portato gran parte degli intervistati (65%) a cambiare le proprie abitudini. Ad esempio, il 70% non va nei quartieri cinesi e non acquista alimenti provenienti dalla Cina. Il 68% corre subito dal medico in caso di sintomi associabili al coronavirus, il 67% fa maggiore attenzione all’igiene mentre il 52% sta attento alle persone vicine nei mezzi di trasporto e nei locali pubblici.

Ad oggi, nella sola Cina, il coronavirus ha fatto 425 morti con i contagiati che hanno superato quota 20 mila. Per il 58% degli italiani, il peggio però deve ancora venire. Il 26% vede un incremento per qualche mese. Sebbene la paura del virus sia alta tra gli italiani, il 62% è rassicurato dal fatto che il nostro sistema sanitario nazionale sia adeguato ad affrontare un’eventuale emergenza.

Come già rilevato da un recente sondaggio Noto, anche dall’indagine Tecnè emerge una buona percentuale di intervistati (44%) convinta che la situazione sia più grave di quanto descritto dalle autorità italiane. In questo caso c’è però una percentuale uguale che non vede alcun complotto dietro al coronavirus. L’origine del virus non è stata ancora spiegata dagli scienziati ma gli italiani si sono già fatti una loro idea. Secondo il 54%, il coronavirus ha avuto origine da una mancanza di igiene e abitudini alimentari sbagliate mentre per il 26% da un esperimento di laboratorio in Cina di cui si è perso il controllo.

Sondaggio Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 2-3 febbraio 2020 con metodo Cati – Cawi

Totale contatti: 4.931 (100%) – rispondenti: 1.000 (20,3%) – rifiuti/sostituzioni: 3.931 (79,7%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: RTI

