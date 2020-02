Condividi su

Junior Cally a Sanremo 2020 con No grazie: significato e testo

Finito nell’occhio del ciclone a causa del testo di una sua precedente canzione, il rapper Junior Cally è uno dei partecipanti nella categoria dei big della 70a edizione del Festival di Sanremo.

Di seguito andiamo a conoscere il testo e il significato della canzone portata in gara sul palco del Teatro Ariston.

No grazie: contro il razzismo, contro la politica

Con il brano No grazie, Junior Cally sembra prendere una posizione contro il razzismo e il populismo, non mancando di incastrare alcuni evidenti riferimenti politici. Con questo brano, infatti, Cally attacca con rabbia la politica e il suo atteggiamento demagogico, non mancando di inveire facendo riferimento al rancore da web che aleggia nei social.

Se con questa canzone l’artista è probabilmente riuscito a farsi perdonare da una parte dell’audience, d’altra parte è stata messa in discussione la sua partecipazione al Festival, visto il peso del suo testo.

No grazie: ecco il testo della canzone di Junior Cally

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Ogni mattina

Avrà l’oro in bocca

Finché ho i soldi nascosti nel letto

Con la resistenza

Alla dittatura

Del politicamente corretto

Il mio sogno è quello di arrivare in alto

Senza spendere i soldi di un altro

Faccio cattivo viso

A buon gioco

E anche se sono bello

Non piaccio

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Spero si capisca che odio il razzista

Che pensa al Paese ma è meglio il mojito

E pure il liberista di centro sinistra che perde partite e rifonda il partito

Si chiedono “questo da dov’è uscito?”

Dal terzo millennio col terzo dito

Parlare di eccesso non è eccessivo

Sono il fuori programma televisivo

Non ho i superpoteri

Ma tra tutti riconosco

Chi fa la voce grossa

Sempre e solo di nascosto

Dovrei puntare il dito contro

E fare il populista

Non fare niente tutto il giorno

E proclamarmi artista

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

Giuro la smetto con sta storia del rap

Voglio scrivere canzoni d’amore per la mia ex

Trovarmi un lavoro serio e diventare yes man

Insultare tutti sì ma solamente sul web

No grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

No no

No no

No – no grazie

