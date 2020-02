Condividi su

Salvate il soldato Ryan: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna del grande cinema con Salvate il soldato Ryan. Il lungometraggio del 1998, in onda oggi 5 febbraio 2020 alle 21:20 su Rete 4, è stato diretto da Steven Spielberg, regista di fama mondiale che ha firmato pellicole che hanno ispirato generazioni intere di artisti.

L’emozionante opera, sceneggiata da Robert Rodat e distribuita da UIP, ha potuto contare sulle musiche di John Williams, la fotografia di Janusz Kaminski mentre il montaggio è stato affidato a Michael Kahn. Il film inoltre ha incassato al botteghino negli USA 216 milioni di dollari. Ma vediamo insieme la sinossi di Salvate il soldato Ryan!

Salvate il soldato Ryan: trama del film stasera in tv

1998, un uomo si trova in un cimitero ai caduti nel nord della Francia e si commuove di fronte alla tomba di un valoroso militare. Un flashback ci riporta al 6 giugno 1944, giorno dello sbarco in Normandia in cui vediamo gli americani combattere contro i i tedeschi a Omaha Beach. A Washington giunge la notizia che tre dei quattro figli della famiglia Ryan, tutti arruolati, sono deceduti durante il conflitto in Europa. Solo uno non è morto ma disperso e il maggiore Marshall decide di organizzare un’operazione di salvataggio per riportarlo a casa dai suoi cari che hanno già ha avuto troppe perdite.

Guidati dal valoroso capitano Miller partono quindi per la rischiosa impresa: Stanley mellish, Daniel Jackson, Adrian Caparzo, Richard Reiben, Michael Horvath, Timothy Upham e Irwin Wade. Riusciranno a trovare il soldato Ryan?

Il cast del film

In Salvate il soldato Ryan Tom Hanks interpreta John H. Miller mentre Edward Burns è Richard Reiben. Matt Damon veste i panni di James Francis Ryan, Tom Sizemore quelli di Michael Horvath e Jeremy Davies è Timothy E. Upham. Barry Pepper recita la parte di Daniel Jackson, Adam Goldberg quella di Stanley Mellish e Giovanni Ribisi è Irwin Wade.

Hanno partecipato al film anche Vin Diesel nel ruolo di Adrian Caparzo, Harve Presnell in quello del Generale George C. Marshall e Nathan Fillion che è James Fredrick Ryan. Inoltre in Salvate il Soldato Ryan Dennis Farina indossa le vesti del Tenente Colonnello Walter Henderson, Harrison Young quelle di James Ryan da anziano e Bryan Cranston è il Colonnello I. W. Bryce. Completa il cast Rolf Saxon nella parte del Tenente Briggs.

Salvate il soldato Ryan: le curiosità del film stasera in tv

Non tutti sanno che Steven Spielberg con questo film vinse il suo secondo premio Oscar per la Miglior regia. Il ruolo interpretato da Matt Damon era stato originariamente offerto a Edward Norton che però rifiutò.

La parte di Caparzo è stata scritta appositamente per Vin Diesel e ogni personaggio che conserva la sua lettera muore durante la pellicola. Infine alcuni videogiochi di guerra come Medal of Honor, Urban Terror e Call of Duty 2 si ispirano proprio a Salvate il soldato Ryan.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]