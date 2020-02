Auguri per la tua morte: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 5 febbraio 2020 su Italia 1.

Auguri per la tua morte: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv



Amate le commedie horror? Allora non lasciatevi sfuggire Auguri per la tua morte! La pellicola del 2017, in onda stasera 5 febbraio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stata diretta da Christopher Landon, regista e sceneggiatore statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Burning palms, Il segnato e Manuale scout per l’apocalisse zombie.

Il lungometraggio da brivido, diffuso da Universal Pictures e prodotto da Blumhouse Productions e Digital Riot Media, ha potuto contare sulle musiche di Bear McCreary, la fotografia di Toby Oliver mentre il montaggio è stato affidato a Gregory Plotkin. L’opera inoltre al botteghino in Italia ha incassato 2,1 milioni di euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Auguri per la tua morte!

Auguri per la tua morte: trama e anticipazioni film stasera in tv

Auguri per la tua morte segue le vicende di Teresa Gelbman, giovane studentessa universitaria tra le più popolari del campus. Nonostante l’innegabile bellezza, il suo comportamento arrogante le ha procurato non poche amicizie che tuttavia hanno accresciuto ulteriormente l’ego della donna. Il giorno del suo compleanno Tree si sveglia nel dormitorio del suo collega Carter Davis e con suo grande stupore scopre che la sera prima era così ubriaca da non poter tornare a casa e il ragazzo l’ha portata nella sua camera per evitare che qualche malintenzionato potesse approfittarsi di lei.

Senza neanche ringraziare il suo salvatore, la protagonista di Auguri per la tua morte continua la giornata tra svaghi, cattiverie e vizi. Qualche ora dopo però, proprio durante la festa in onore del suo genetliaco, un individuo dal volto mascherato la uccide a sangue freddo. Inspiegabilmente la ragazza si sveglia nuovamente nella stanza di Carter e con suo grande stupore scopre di star la stessa giornata, riuscirà questa volta a sfuggire allo spietato assassino?

Il cast del film

In Auguri per la tua morte Jessica Rothe interpreta Theresa “Tree” Gelbman mentre Israel Broussard è Carter Davis. Ruby Modine veste i panni di Lori Spengler, Rachel Matthews quelli di Danielle Bouseman e Charles Aitken è Gregory Butler. Inoltre Rob Mello recita la parte di John Tombs, Phi Vu quella di Ryan Phan e Caleb Spillyards è Tim Bauer.

Hanno partecipato al film anche Jason Bayle nel ruolo di David Gelbman, Laura Clifton in quello di Stephanie Butler e Cariella Smith che è Becky Shepard. Tran Tran indossa le vesti di Emily, Blaine Kern III quelle di Nick Sims e Dane Rhodes è Officer Santora. Completano il cast Tenea Intriago nella pare della studentessa che protesta e Missy Yager in quella di Mrs. Gelbman.

