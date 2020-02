Oramai non esiste più uno specifico periodo dell’anno per acquistare uno smartphone nuovo. Grazie a un crearsi sempre maggiore…

Migliori smartphone febbraio 2020 per fascia di prezzo e caratteristiche

Oramai non esiste più uno specifico periodo dell’anno per acquistare uno smartphone nuovo. Grazie a un crearsi sempre maggiore di offerte negli store online, non occorre più aspettare ad esempio il periodo delle feste natalizie per cambiare il proprio cellulare o regalarne uno.

In attesa del Mobile World Congress di Barcellona – in programma dal 24 al 27 febbraio prossimi – dove verranno mostrati tanti nuovi modelli che esordiranno in questo 2020, di seguito andiamo a vedere quali sono per noi i migliori smartphone da acquistare in questo mese di febbraio nelle varie fasce di prezzo. Ovviamente non abbiamo potuto inserire tutti i modelli, ma solo una selezione.

Migliori smartphone febbraio 2020: da 100 a 200 euro

Tra la fascia entry level e quella medio-bassa, troviamo alcuni device comunque interessanti per chi ha poche pretese. Citiamo ad esempio Samsung Galaxy a10, Redmi 8, Redmi Note 8T, Samsung a40 e Xiaomi MI A3. Di seguito ecco alcune loro caratteristiche:

Samsung Galaxy a10: schermo HD+ 6.2″, SoC Exynos 7 7884B, RAM/ROM 2/32GB, fotocamera posteriore 13 mpx e frontale 5 mpx, batteria da 3400 mah. Prezzi tra 120 e 140€.

schermo HD+ 6.2″, SoC Exynos 7 7884B, RAM/ROM 2/32GB, fotocamera posteriore 13 mpx e frontale 5 mpx, batteria da 3400 mah. Prezzi tra 120 e 140€. Redmi 8: schermo HD+ 6.2″, SoC Snapdragon 439, RAM/ROM 3/32GB e 4/64GB, doppia fotocamera posteriore 12+2 mpx e frontale 8 mpx, batteria da 5000 mah. Prezzi tra 120 e 160 euro.

schermo HD+ 6.2″, SoC Snapdragon 439, RAM/ROM 3/32GB e 4/64GB, doppia fotocamera posteriore 12+2 mpx e frontale 8 mpx, batteria da 5000 mah. Prezzi tra 120 e 160 euro. Redmi Note 8T: schermo FHD+ 6.3″, SoC Snapdragon 665, RAM/ROM 3/32 e 4/64 GB, quadrupla fotocamera posteriore 48+8+2+2 mpx e frontale 13 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 160 e 199 euro.

schermo FHD+ 6.3″, SoC Snapdragon 665, RAM/ROM 3/32 e 4/64 GB, quadrupla fotocamera posteriore 48+8+2+2 mpx e frontale 13 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 160 e 199 euro. Samsung Galaxy a40: schermo FHD+ 5.9″, SoC Exynos 7 7904, RAM/ROM 4/64GB, doppia fotocamera posteriore 16+5 mpx e anteriore 25 mpx, batteria 3100 mah. Prezzi tra 170 e 200 euro.

schermo FHD+ 5.9″, SoC Exynos 7 7904, RAM/ROM 4/64GB, doppia fotocamera posteriore 16+5 mpx e anteriore 25 mpx, batteria 3100 mah. Prezzi tra 170 e 200 euro. Xiaomi MI A3: schermo HD+ 6.08″, RAM/ROM 4/64GB, tripla fotocamera posteriore 48+8+2 mpx e anteriore 32 mpx, batteria da 4030 mah. Prezzi tra 150 e 190 euro.

Migliori smartphone febbraio 2020: da 200 a 400 euro

Nella cosiddetta fascia media c’è veramente tanta carne al fuoco ed è difficile scegliere. Noi ve ne proponiamo anche qui solo alcuni, ma siate certi che ce ne sono tanti altri di assoluto valore in questa fascia come rapporto qualità-prezzo. Menzioniamo Xiaomi MI 9T Pro, Samsung Galaxy a50, Realme X2, Huawei P30 Lite New Edition e Samsung Galaxy M30S. Ecco di seguito alcune loro caratteristiche:

Xiaomi MI 9T Pro: schermo FHD+ 6.4″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 6/64GB e 6/128GB, tripla fotocamera posteriore 48+8+13 mpx e anteriore 20 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 320 e 400 euro.

schermo FHD+ 6.4″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 6/64GB e 6/128GB, tripla fotocamera posteriore 48+8+13 mpx e anteriore 20 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 320 e 400 euro. Samsung Galaxy a50: schermo FHD+ 6.4″, SoC Exynos 7 9610, RAM/ROM 4/64GB e 4/128GB, tripla fotocamera posteriore 25+5+8 mpx e frontale 25 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 230 e 260 euro.

schermo FHD+ 6.4″, SoC Exynos 7 9610, RAM/ROM 4/64GB e 4/128GB, tripla fotocamera posteriore 25+5+8 mpx e frontale 25 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 230 e 260 euro. Realme X2: schermo FHD+ 6.4″, SoC Snapdragon 730, RAM/ROM 6/64GB e 8/128GB, quadrupla fotocamera posteriore 64+8+2+2 mpx e frontale 32 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 230 e 300 euro.

schermo FHD+ 6.4″, SoC Snapdragon 730, RAM/ROM 6/64GB e 8/128GB, quadrupla fotocamera posteriore 64+8+2+2 mpx e frontale 32 mpx, batteria da 4000 mah. Prezzi tra 230 e 300 euro. Huawei P30 Lite New Edition: schermo FHD+ 6.15″, SoC Kirin 710, RAM/ROM 6/256GB, tripla fotocamera posteriore 48+8+2 mpx e frontale 32 mpx, batteria da 3340 mah. Prezzi tra 280 e 350 euro.

schermo FHD+ 6.15″, SoC Kirin 710, RAM/ROM 6/256GB, tripla fotocamera posteriore 48+8+2 mpx e frontale 32 mpx, batteria da 3340 mah. Prezzi tra 280 e 350 euro. Samsung Galaxy M30S: schermo FHD+ 6.4″, SoC Exynos 9611, RAM/ROM 4/64GB, tripla fotocamera posteriore 48+8+5 mpx e anteriore 16 mpx, batteria da 6000 mah. Prezzi tra 200 e 260 euro.

Fascia medio-alta tra 400 e 600 euro

Salendo di prezzo sfondiamo nella fascia medio-alta, che ci propone dei top di gamma dello scorso anno, alcuni dei quali pronti ad essere sostituiti da un modello successivo e quindi colpiti da un buon taglio di prezzo. Qui abbiamo scelto il Samsung Galaxy s10, Asus Zenfone 6, Huawei P30, Oneplus 7t e Xiaomi Mi Note 10. Ecco di seguito alcune caratteristiche:

Samsung Galaxy s10: schermo FHD+ 6.1″, SoC Exynos 9820, RAM/ROM 8/128GB, tripla fotocamera posteriore 12+12+16 mpx e frontale 10 mpx, batteria da 3400 mah. Prezzi da 510 euro.

schermo FHD+ 6.1″, SoC Exynos 9820, RAM/ROM 8/128GB, tripla fotocamera posteriore 12+12+16 mpx e frontale 10 mpx, batteria da 3400 mah. Prezzi da 510 euro. Asus Zenfone 6: schermo FHD+ 6.4″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 6/64, 6/128 e 8/256 GB, doppia fotocamera posteriore 48+13 mpx e frontale 48 mpx (quella posteriore diventa anteriore), batteria da 5000 mah. Prezzi da 449 euro.

schermo FHD+ 6.4″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 6/64, 6/128 e 8/256 GB, doppia fotocamera posteriore 48+13 mpx e frontale 48 mpx (quella posteriore diventa anteriore), batteria da 5000 mah. Prezzi da 449 euro. Huawei P30: schermo FHD+ 6.1″, SoC Kirin 980, RAM/ROM 6/128GB, tripla fotocamera posteriore 40+16+8 mpx e frontale 32 mpx, batteria da 3650 mah. Prezzi da 405 euro.

schermo FHD+ 6.1″, SoC Kirin 980, RAM/ROM 6/128GB, tripla fotocamera posteriore 40+16+8 mpx e frontale 32 mpx, batteria da 3650 mah. Prezzi da 405 euro. Oneplus 7T: schermo FHD+ 6.55″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 8/128 e 8/256GB, tripla fotocamera posteriore 48+12+16 mpx e frontale 16 mpx, batteria da 3800 mah. Prezzi da 500 euro.

schermo FHD+ 6.55″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 8/128 e 8/256GB, tripla fotocamera posteriore 48+12+16 mpx e frontale 16 mpx, batteria da 3800 mah. Prezzi da 500 euro. Xiaomi MI Note 10: schermo FHD+ 6.47″, SoC Snapdragon 730, RAM/ROM 6/128GB, quintupla fotocamera posteriore 108+8+12+20+2 mpx e frontale 32 mpx, batteria da 5260 mah. Prezzi da 410 euro.

Migliori smartphone febbraio 2020: oltre i 600 euro

E infine siamo giunti alle cifre più alte, le quali partono dai 600 euro fino a sforare i tre zeri. Qui proponiamo l’Oppo Reno 5G, l’Huawei Mate 30 Pro, il Samsung Galaxy Note 10 Plus, il Google Pixel 4XL e l’Iphone 11 Pro. Alcune caratteristiche di questi device:

Oppo Reno 5G: schermo FHD+ 6.6″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 8/256, tripla fotocamera posteriore 48+13+8 mpx e frontale 16 mpx, batteria da 4065 mah. Prezzi da 770 euro.

schermo FHD+ 6.6″, SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 8/256, tripla fotocamera posteriore 48+13+8 mpx e frontale 16 mpx, batteria da 4065 mah. Prezzi da 770 euro. Huawei Mate 30 Pro: schermo FHD+ 6.53″, SoC Kirin 990, RAM/ROM 8/256GB, tripla fotocamera posteriore 40+40+8 mpx e anteriore 32 mpx, batteria da 4500 mah. Prezzi da 1099 euro.

schermo FHD+ 6.53″, SoC Kirin 990, RAM/ROM 8/256GB, tripla fotocamera posteriore 40+40+8 mpx e anteriore 32 mpx, batteria da 4500 mah. Prezzi da 1099 euro. Samsung Galaxy Note 10 Plus: schermo FHD+ 6.8″, SoC Exynos 9825, RAM/ROM 12/256GB, quadrupla fotocamera posteriore 12+12+16+0.3 mpx e frontale 10 mpx, batteria da 4300 mah. Prezzi da 750 euro.

schermo FHD+ 6.8″, SoC Exynos 9825, RAM/ROM 12/256GB, quadrupla fotocamera posteriore 12+12+16+0.3 mpx e frontale 10 mpx, batteria da 4300 mah. Prezzi da 750 euro. Google Pixel 4XL: schermo FHD+ 6.3″ SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 6/64 e 6/128GB, doppia fotocamera posteriore 12+16 mpx e frontale 8 mpx, batteria da 3700 mah. Prezzi da 709 euro.

schermo FHD+ 6.3″ SoC Snapdragon 855, RAM/ROM 6/64 e 6/128GB, doppia fotocamera posteriore 12+16 mpx e frontale 8 mpx, batteria da 3700 mah. Prezzi da 709 euro. iPhone 11 Pro: schermo FHD+ 5.8″, SoC Apple A13 Bionic, RAM 4/64, 4/256 e 4/512GB, tripla fotocamera posteriore 12+12+12 mpx e frontale 12 mpx, batteria da 3045 mah. Prezzi da 950 euro.

