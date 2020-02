Condividi su

Estrazione Superenalotto oggi 6 febbraio 2020: ultimi numeri usciti e ritardatari

Torna l’estrazione del Superenalotto oggi 6 febbraio 2020. Anche in questa tornata di giovedì tantissimi italiani spereranno di entrare nel ristretto club di persone baciate dalla fortuna di vincere un premio milionario. Ma in tanti dovranno accontentarsi dei premi “minori” e ancora di più coloro che resteranno a bocca asciutta. Nella serata di oggi potremo scoprire se la fortuna avrà baciato qualche giocatore. Nel frattempo andiamo a vedere cosa è successo nella scorsa estrazione, qual è il jackpot e altre statistiche.

I numeri estratti nell’ultima estrazione del 4 febbraio 2020

I numeri estratti per il concorso numero 15 del 4 febbraio 2020 sono stati i seguenti:

21 29 34 64 72 79 14 Jolly

82 Super

star

Il jackpot della prossima estrazione del Superenalotto

La scorsa estrazione non è stato centrato il 6, di conseguenza il montepremi di quest’oggi cumulerà quello dell’ultima estrazione. Il jackpot del prossimo concorso sarà dunque di 17.800.000,00 euro: il jackpot di questa sera non rientra fra i primi dieci nella storia del gioco, e neppure si avvicina: la decima posizione dista ancora circa 59 milioni di euro.

Il primato risale al 13 agosto 2019 e portò a sbancare un Jackpot da ben 209.106.441,54 euro a Lodi. Ricordiamo anche la seconda vincita più alta realizzata 30 ottobre 2010: in questo caso il jackpot era di 177.729.043,16 e fu sbancato a Sperlonga e altre città. Al terzo posto la vincita del 27 ottobre 2016: in questo caso furono vinti 163.538.707,00 euro a Vibo Valentia.

Superenalotto: come si gioca e probabilità di vincita

Per giocare al Superenalotto bisogna scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90. Naturalmente il premio maggiore è riservato a chi indovina tutti e 6 i numeri. Durante l’estrazione del superenalotto escono infatti 6 numeri più 1 numero jolly. Quest’ultimo servirà a sostituire uno dei 6 usciti che non sono stati giocati e determina la seconda vincita più alta (il cosiddetto 5+1).

Inoltre è possibile giocare anche il numero SuperStar. Si tratta di un’ulteriore possibilità di vittoria: occorre scegliere 1 numero, sempre compreso tra 1 e 90, e attendere che venga estratto.

La giocata minima del Superenalotto è di 1 euro, mentre il SuperStar costa 0,50 centesimi in più

Come pubblicato sulla pagina Sisal, questi i premi e le probabilità di vincita.

6 : 1 su 622.614.630;

: 1 su 622.614.630; 5+1 : 1 su 103.769.105;

: 1 su 103.769.105; 5 : 1 su 1.250.230;

: 1 su 1.250.230; 4 : 1 su 11.907;

: 1 su 11.907; 3 : 1 su 327;

: 1 su 327; 2: 1 su 22.

Chi indovina i 6 numeri si porta a casa il Jackpot milionario. Chi prende il 5+1, in media, vince una cifra alta (la seconda del gioco), ma non milionaria. Chi prende 5 numeri può vincere abbastanza (media di 32.000 euro, come riferisce Sisal). Il 4 dà diritto a poche centinaia di euro, mentre le vincite più basse sono date dal 3 e dal 2 (che paga circa 5 euro).

Ci sono 3 estrazioni del Superenalotto alla settimana: martedì, giovedì e sabato verso le ore 20. È tuttavia possibile che alcuni concorsi non vengano effettuati, per esempio perché cadano in giorni festivi come il Natale. In tal caso il concorso verrà recuperato in una data precedente o successiva, in qualunque giorno della settimana, domenica esclusa.

L’ultima giocata permessa è solitamente alle ore 19.30 del giorno dell’estrazione, ma nei pressi delle festività il gioco può essere chiuso in anticipo.

Verifica vincite Sisal: Lotto, Superenalotto e Superstar. Come fare

I numeri ritardatari e quelli più frequenti

Ogni estrazione è indipendente, per cui ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto. C’è però chi crede che i numeri che non escono da più tempo abbiano maggiori possibilità di essere estratti.

Per soddisfare la curiosità dei nostri lettori, segnaliamo i sei numeri maggiormente “in ritardo”

27 , in ritardo da 79 estrazioni

, in ritardo da 79 estrazioni 24 , 72 estrazioni

, 72 estrazioni 18 , 45 estrazioni

, 45 estrazioni 13 , 44 estrazioni

, 44 estrazioni 41 , 42 estrazioni

, 42 estrazioni 49, 39 estrazioni

Per le stesse ragioni segnaliamo anche i numeri che sono usciti più di frequente nella storia “moderna” del Superenalotto, ovvero dall’estrazione del 3 dicembre 1997.

85 , uscito in 239 estrazioni

, uscito in 239 estrazioni 90 , 237 estrazioni

, 237 estrazioni 77 , 235 estrazioni

, 235 estrazioni 79 , 231 estrazioni

, 231 estrazioni 82 , 231 estrazioni

, 231 estrazioni 55, 229 estrazioni

Superenalotto: gioca in modo responsabile

Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, e come tutti i giochi d’azzardo può generare una dipendenza patologica. Gioca in maniera responsabile.

Se ritieni che tu o un tuo familiare possa avere un problema di gioco d’azzardo, chiama il numero verde 800 55 88 22 messo a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità per le problematiche legate al gioco d’azzardo.

Attraverso il numero verde si potrà entrare in contatto con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto.