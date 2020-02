Anche la Liga spagnola si appresta a tornare in campo per disputare la ventitreesima giornata, in programma tra venerdì…

Liga, classifica e programma della giornata 23

Anche la Liga spagnola si appresta a tornare in campo per disputare la ventitreesima giornata, in programma tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Tra i match più interessanti all’interno del turno troviamo Getafe-Valencia, Real Sociedad-Athletic Bilbao e Betis-Barcellona. Analizziamo ora la situazione in classifica.

La situazione nella classifica di Liga

In prima posizione nella classifica di Liga troviamo Real Madrid a 49 punti, seguito dal Barcellona a 46. Ultimo gradino del podio appannaggio Getafe, in ritardo dalla seconda posizione di sette lunghezze, mentre occupa l’ultima posizione della zona Champions il Siviglia con 39 punti. La zona Europa League è invece occupata da Valencia e Atlético Madrid, rispettivamente a quota 37 e 36 punti.

Chiudono la classifica di Liga Leganés (18 punti), Celta Vigo (17) ed Espanyol (15).

Insomma è tutto ancora aperto e ci si aspetta una mossa decisa da parte di Barcellona e Atletico, con quest’ultima squadra reduce da un brutto periodo e scivolata in zone non consone per il suo valore. Già questo turno ci dirà tanto viste le tante sfide importanti in programma e che riguardano tutte le zone della graduatoria.

Squadra G P.ti V N P Gf Gs Diff 1 Real Madrid 22 49 14 7 1 40 13 27 2 Barcelona 22 46 14 4 4 52 26 26 3 Getafe 22 39 11 6 5 32 20 12 4 Sevilla 22 39 11 6 5 28 21 7 5 Valencia 22 37 10 7 5 33 29 4 6 Atlético Madrid 22 36 9 9 4 22 15 7 7 Villarreal 22 34 10 4 8 39 30 9 8 Real Sociedad 22 34 10 4 8 37 30 7 9 Atletico Bilbao 22 31 7 10 5 22 17 5 10 Granada 22 30 9 3 10 27 29 -2 11 Osasuna 22 28 6 10 6 29 28 1 12 Betis 22 28 7 7 8 30 34 -4 13 Levante 22 26 8 2 12 27 34 -7 14 Real Valladolid 22 25 5 10 7 18 24 -6 15 Deportivo Alavés 22 24 6 6 10 23 32 -9 16 Eibar 22 24 6 6 10 21 30 -9 17 Mallorca 22 18 5 3 14 22 38 -16 18 Leganés 22 18 4 6 12 18 34 -16 19 Celta Vigo 22 17 3 8 11 17 31 -14 20 Espanyol 22 15 3 6 13 18 40 -22

