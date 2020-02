Condividi su

Sconnessi: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Siete in cerca di un esilarante commedia? Allora non lasciatevi sfuggire Sconnessi! La pellicola del 2018, onda stasera 6 Febbraio 2020 dalle 21:20 su Canale 5, è stata diretta da Christian Marazziti, attore, sceneggiatore e regista noto per aver recitato in opere come Fratelli coltelli, Simpatici antipatici, Le barzellette, R.I.S. – delitti perfetti, Scusa ma ti chiamo amore e Piper.

Lo spassoso film, prodotto da Camaleo e diffuso da Vision Distribution, ha potuto contare sulle musiche di Stefano Switala, la fotografia di Maurizio Calvesi mentre il montaggio è stato affidato a Luciana Pandolfelli. L’opera inoltre ha ottenuto una candidatura i Nastri d’Argento e incassato al botteghino in Italia 1,2 milioni di euro. Ma qual è la sinossi di Sconnessi?

Sconnessi: trama e anticipazioni del film stasera in tv

La pellicola segue le vicende di Ettore Ranieri, saggista e intellettuale di mezza età che in occasione del suo sessantesimo compleanno riesce a convincere la sua famiglia allargata a passare del tempo insieme in un remoto cottage di montagna in Trentino. Obiettivo del festeggiato è quello di stare a stretto contatto con i suoi cari sempre distratti dai propri smartphone e dal mondo virtuale in generale.

Si ritrovano quindi sotto lo stesso tetto: Margherita, giovane compagna dell’uomo incinta di sette mesi, Claudio e Tea, figli del precedente matrimonio di Ettore giunti in baita accompagnati dai rispettivi fidanzati, e Achille, fratello della donna in dolce attesa. Proprio per favorire il dialogo tra le persone che ama Ranieri fa in modo che tutti i dispositivi elettronici siano sconnessi da internet costringendo così i familiari ad abbandonare il web e concentrarsi su ciò che li circonda.

Il cast del film

In Sconnessi Fabrizio Bentivoglio interpreta Ettore Ranieri mentre Ricky Memphis è Achille Catenacci. Carolina Crescentini veste i panni di Margherita Catenacci, Stefano Fresi quelli di Palmiro Catenacci ed Eugenio Franceschini è Claudio Ranieri.

Hanno partecipato al film anche Antonia Liskova nel ruolo di Olga, Lorenzo Zurzolo in quello di Giulio Ranieri e Benedetta Porcaroli che è Stella. Completano il cast Giulia Elettra Gorietti nella parte di Tea, Maurizio Mattioli in quella di Aldo, il portiere e Daniela Poggi che è Franca.

