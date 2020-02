Condividi su

Serie A, Fiorentina-Atalanta: probabili formazioni, pronostico e quote

Alle ore 15:00 di sabato 8 febbraio, allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, va in scena Fiorentina-Atalanta. La partita sarà valida per la 23esima giornata di Serie A.

La Fiorentina occupa la posizione numero quattordici in classifica a 25 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro la Juventus per 3-0. Una brutta sconfitta piena di polemiche che non deve però spegnere l’animo della Viola che, a discapito di una brutta classifica, è una squadra in crescita.

L’Atalanta oggi si trova quarta in classifica con 39 punti ed è reduce dal pareggio in casa contro il Genoa per 2-2. La Dea alterna grandi goleade a risultati storti inaspettati, ma è sempre comunque lì a giocarsi un posto Champions. Ora serve ritrovare semplicemente continuità.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci scontri diretti fra le due compagini, la Fiorentina ha fatto registrare 3 vittorie, 2 sconfitte e 5 pareggi.

L’Atalanta possiede il miglior attacco (59 gol fatti) e la seconda miglior differenza reti (+29).

Il meteo previsto è poco nuvoloso secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Chiesa Allenatore: Beppe Iachini

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata Allenatore: Gian Piero Gasperini

Lo scontro sarà diretto dal signor Maurizio Mariani, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Costanzo e Sergio Ranghetti. Al VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo.

Le quote e il pronostico di Fiorentina-Atalanta

I bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa è a 4.16, quella ospite 1.84 e il pareggio 3.70.

Da un lato l’ermetismo di Iachini, che sa colpire in contropiede, dall’altro una delle squadre più prolifiche: l’Over 1.5 potrebbe essere il giusto compromesso e viene proposto a 1.25.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Fiorentina-Atalanta potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]