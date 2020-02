Condividi su

Serie A, Torino-Sampdoria: probabili formazioni, pronostico e quote

Torino-Sampdoria è uno degli anticipi della 23esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto alle ore 18:00 di sabato 8 febbraio allo Stadio Olimpico di Torino.

Il Torino occupa la dodicesima posizione con 27 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro il Lecce per 4-0. Un periodaccio per il Toro, che ha esonerato Mazzarri sostituendolo con il figliol prodigo Moreno Longo. Da capire se l’ex tecnico del Frosinone avrà la stoffa giusta per risollevare le sorti dei granata, vista la poca esperienza maturata in massima serie.

Dall’altro lato, la Sampdoria attualmente occupa la posizione numero sedici in graduatoria con 20 punti e proviene dalla sconfitta in casa contro il Napoli per 2-4. Sta raccogliendo meno del preventivato la formazione genovese, che mantiene comunque un minimo vantaggio dalla zona retrocessione. Bisogna approfittare della forma degli avversari di giornata e tornare a vincere.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorisce i piemontesi: nelle ultime dieci partite fra le due compagini, il Torino ha fatto registrare 4 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi.

I padroni di casa giungono all’appuntamento con la quarta peggior difesa (39 reti subite), mentre la Sampdoria ha il quarto peggior attacco (22 gol all’attivo).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Torino-Sampdoria

TORINO (3-4-3): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Lyanco, De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina, Berenguer, Belotti, Verdi Allenatore: Moreno Longo

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello, Ramirez, Thorsby, Ekdal, Linetty, Gabbiadini, Quagliarella Allenatore: Claudio Ranieri

Il match sarà diretto dal signor Paolo Valeri, assistito da Fabiano Preti e Marco Bresmes. Al VAR presenti Daniele Doveri e Daniele Bindoni.

Le quote e il pronostico di Torino-Sampdoria

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.18, quella degli ospiti a 3.52 e il pareggio, infine, a 3.24.

Difficile fare un pronostico, ma vedendo ambo le situazioni si potrebbe pensare al Goal (1.92).

Dove vedere il match in streaming e in tv

Torino-Sampdoria potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]