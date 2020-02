Condividi su

Serie A, Napoli-Lecce: probabili formazioni, pronostico e quote

Napoli-Lecce sarà uno dei match della 23esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto domenica 9 febbraio alle ore 15:00 presso lo Stadio San Paolo di Napoli.

Il Napoli, che attualmente occupa la posizione 11 in classifica con 30 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro la Sampdoria per 2-4. Il Lecce, che al momento occupa la posizione 17 in classifica a 19 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Torino per 4-0.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre favorisce quella ospite: negli ultimi cinque scontri diretti, i partenopei hanno ottenuto 4 vittorie e 1 sconfitta.

Il Lecce ha la seconda peggior difesa (42 gol subiti) e la quinta peggior differenza reti (-15).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Allan, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne Allenatore: Gennaro Gattuso

LECCE (4-3-1-2): Vigorito, Rispoli, Rossettini, Lucioni, Donati, Deiola, Majer, Barak, Saponara, Falco, Lapadula Allenatore: Fabio Liverani

L’arbitro sarà il signor Antonio Giua, che sarà coadiuvato da Mauro Galetto e Domenico Rocca. Al VAR lavoreranno Rosario Abisso e l’assistente Stefano Del Giovane.

Le quote e il pronostico di Napoli-Lecce

I bookmakers danno la vittoria dei padroni di casa a 1.20, la vittoria degli ospiti a 14.68 e il pareggio, infine, a 6.85.

Non dovrebbero esserci grosse sorprese ed è probabile che si segnino diversi gol, quindi si consiglia di giocare 1+Over 2.5, proposto a 1.50.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Napoli-Lecce potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

