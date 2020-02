Condividi su

Serie A, Genoa-Cagliari: probabili formazioni, pronostico e quote

Genoa-Cagliari sarà uno dei match della 23esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle ore 15:00 di domenica 9 febbraio allo Stadio Luigi Ferraris di Genova.

Il Genoa, che al momento occupa la terzultima posizione in graduatoria con 16 punti, proviene dal pareggio in trasferta contro l’Atalanta per 2-2. Un punto importante più per il morale che per la classifica, ma la corsa salvezza resta apertissima per chiunque.

Il Cagliari è settimo a 32 punti e proviene dal pareggio in casa contro il Parma per 2-2. Un’altra beffa nel finale per gli isolani, i quali però sembrano finalmente in ripresa dopo un lungo periodo di appannamento. Ora però serve tornare al successo per continuare a sognare l’Europa.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci incontri fra le due squadre, si sono registrate 4 vittorie a testa e 2 pareggi.

Il Genoa arriva all’appuntamento con la peggior difesa (43 reti subite), il quinto peggior attacco (23 gol fatti) e la terza peggior differenza reti (-20).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Genoa-Cagliari

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Zapata, Masiello, Ghiglione, Cassata, Schone, Sturaro, Criscito, Pinamonti, Sanabria Allenatore: Davide Nicola

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno, Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini, Nandez, Oliva, Ionita, Nainggolan, Joao Pedro, Simeone Allenatore: Rolando Maran

Il match sarà arbitrato dal signor Gianpaolo Calvarese, il quale sarà assistito dai guardalinee Mauro Vivenzi e Valentino Fiorito. Al VAR Luca Pairetto e Pasquale De Meo

Le quote e il pronostico di Genoa-Cagliari

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.39, il trionfo degli ospiti è quotato 2.99, mentre il pareggio si attesta a 3.38.

Entrambe hanno bisogno di punti e il Goal (1.70) può rivelarsi la scelta azzeccata.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Genoa-Cagliari potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e Now TV.

