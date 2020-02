Condividi su

Serie A, Parma-Lazio: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadio Ennio Tardini di Parma, domenica 9 febbraio alle ore 18:00 si affronteranno Parma e Lazio. La partita sarà valida per la 23esima giornata di Serie A.

Il Parma adesso si trova ottavo in classifica a 32 punti ed è reduce dal pareggio in trasferta contro il Cagliari per 2-2. Un punto raggiunto in extremis e che fa continuare ai ducali il sogno d’Europa, visti i grandi risultati ottenuti fin qui.

La Lazio, che attualmente si ritrova terza in classifica a 50 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Verona 0-0. Sorpasso dunque fallito ai danni dell’Inter, anche se il rendimento dei biancocelesti resta eccellente: sono diciassette le partite consecutive senza perdere in campionato, eguagliato dunque il record della stagione 1998/1999.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime dieci partite fra le due squadre, i capitolini hanno fatto registrare 7 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi.

La Lazio ha la seconda miglior difesa (20 reti subite), il secondo miglior attacco (52 gol fatti) e la miglior differenza reti (+32).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Parma-Lazio

PARMA (4-3-3): Radu, Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Hernani, Brugman, Barillà, Kurtic, Kucka, Caprari Allenatore: Roberto D’Aversa

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Bastos, Acerbi, Luiz Felipe, Lazzari, Parolo, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic, Caicedo, Immobile Allenatore: Simone Inzaghi

Il match sarà arbitrato dal signor Marco Di Bello, che sarà assistito dai guardalinee Stefano Liberti e Emanuele Prenna. Presenti al VAR Paolo Banti e l’assistente Filippo Valeriani.

Le quote e il pronostico di Parma-Lazio

I bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa a 4.59, la vittoria ospite a 1.74 e il pareggio, infine, a 3.9.

Nonostante la bravura del Parma nel difendersi, è probabile ci siano diversi gol: l’Over 2.5 a 1.65 è dunque molto allettante.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Parma-Lazio potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

