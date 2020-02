Condividi su

Serie A, Inter-Milan: probabili formazioni, pronostico e quote

Allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, alle ore 20:45 di domenica 9 febbraio, si giocherà Inter-Milan. La partita sarà valida per la 23esima giornata di Serie A.

L’Inter occupa la seconda posizione in classifica con 51 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro l’Udinese per 0-2. Un ritorno al successo fondamentale per non scivolare ancor più lontano dalla vetta, ma ripetersi al derby sarà molto più difficile.

Il Milan ora si ritrova in sesta posizione in classifica con 32 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Verona per 1-1. La squadra rossonera si è sicuramente ripresa ma manca ancora tanto per definirsi guarita. Sicuramente un risultato positivo in questa sfida può far avanzare il loro lavoro e dare grande morale a tutto l’ambiente.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche del match

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, l’Inter ha infatti fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

I nerazzurri arrivano all’appuntamento con la miglior difesa (18 reti subite), il terzo miglior attacco (44 gol fatti) e la terza miglior differenza reti (+26), mentre il Milan ha la quinta miglior difesa (27 gol al passivo).

Il meteo previsto è pioggia debole secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Inter-Milan

INTER (3-5-2): Padelli, Godin, De Vrij, Skriniar, Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young, Lukaku, Sanchez Allenatore: Antonio Conte

MILAN (4-4-2): G.Donnarumma, Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez, Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu, Ibrahimovic, Leao Allenatore: Stefano Pioli

Lo scontro sarà diretto dal signor Fabio Maresca, che sarà coadiuvato dagli assistenti Giorgio Peretti e Giacomo Paganessi. Al VAR agiranno Paolo Mazzoleni e Giorgio Schenone.

Le quote e il pronostico di Inter-Milan

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.98, quella ospite a 4.00 e il pareggio a 3.37.

Vista l’importanza e il valore della sfida, il Goal proposto a 1.75 potrebbe essere una buona opzione.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Inter-Milan potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

