Scappa – Get Out: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 6 febbraio 2020 su Italia 1 dalle 21.20.

Condividi su

Scappa – Get Out: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Brillante sceneggiatura dai toni satirici, intreccio avvincente e sapiente utilizzo della macchina da presa, queste sono le caratteristiche che fanno di Scappa – Get Out una delle opere più interessanti degli ultimi anni. L’horror del 2017, in onda stasera 6 Febbraio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, rappresenta l’approdo alla regia di Jordan Peele, comico e attore statunitense noto al grande pubblico per aver recitato in pellicole e serie televisive di forte richiamo.

Il thriller dalla tagliente ironia, diffuso da Universal Pictures e prodotto da Blumhouse Productions, QC Entertainment, ha potuto contare sulle musiche di Michael Abels, la fotografia di Toby Oliver mentre il montaggio è stato affidato a Gregory Plotkin. L’opera inoltre ha vinto un premio Oscar e al botteghino in Italia incassato 1,1 milione di euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di Scappa!

Scappa – Get Out: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Scappa – Get Out segue le vicende di Chris Washington, giovane fotografo afroamericano fidanzato con la ricca Rose Armitage. Felici e desiderosi di costruire qualcosa un rapporto duraturo, la coppia parte per trascorrere un weekend in compagnia della famiglia della ragazza che non ha ancora avuto modo di conoscere l’uomo.

Giunti sul posto, ad accogliere i due innamorati ci sono il brillante neurochirurgo Dean, l’ipnoterapista Missy e lo studente di medicina Jeremy, rispettivamente padre, madre e fratello di Rose. Accolto con grande cordialità e gentilezza, Chris nota qualcosa di strano nel comportamento dei domestici di casa che sembrano quasi degli automi. Questo in realtà sarà solo il primo di una serie di episodi bizzarri che passo dopo passo trascineranno il protagonista in un incubo ad occhi aperti che mai avrebbe potuto immaginare.

Il cast del film

In Scappa Daniel Kaluuya interpreta Chris Washington mentre Allison Williams è Rose Armitage. Bradley Whitford veste i panni di Dean Armitage, Catherine Keener quelli di Missy Armitage e Caleb Landry Jones è Jeremy Armitage.

Hanno partecipato al film anche Lil Rel Howery nel ruolo di Rod Williams, Betty Gabriel in quello di Georgina e Marcus Henderson che è Walter. Completano il cast Lakeith Stanfield nelle vesti di Andre Hayworth / Logan King, Stephen Root in quelle di Jim Hudson ed Erika Alexander che è il Detective Latoya.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]