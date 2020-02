Domenica 9 Febbraio va in scena il match Siena-Monza valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Siena-Monza: probabili formazioni, pronostico e quote

Nella settimana che precede la sfida è stato intervistato l’ex attacante del Monza – ora in forza alla Robur Siena – Marco Guidone, che ha parlato dell’andamento altalenante della squadra: “Questo è il nostro problema di quest’anno. Fuori casa risultati incredibili, quindi la squadra c’è. Ma ogni volta che siamo stati chiamati al salto di qualità non l’abbiamo mai fatto, forse per la poca esperienza visto che siamo una squadra giovane“.

Riguardo il match di Domenica ha invece detto: “Sicuramente metterei la firma sul pari visto che sappiamo di affrontare la più forte in assoluto e le sue qualità, sarà difficilissima anche se noi cercheremo di fare il nostro. Anche un pareggio per noi potrebbe essere un risultato importante. Non avevo dubbi sul Monza già da inizio campionato, ha giocatori troppo importanti e sul mercato di gennaio si è rinforzata ulteriormente: è una macchina perfetta“.

Il Monza, primo in classifica con ben diciotto lunghezze di vantaggio, è sempre più vicino alla Serie B. Mister Brocchi però tiene sempre alta l’attenzione dei suoi giocatori senza farli adagiare sugli allori. Così ha dichiarato in un’intervista: “Lo diciamo sempre: tutti parlano del Monza come di una squadra forte. Il Monza è una squadra forte, ma sembra che vincere sia una cosa semplice. Invece vincere non è mai semplice, soprattutto fare i numeri di questi ragazzi. Oltre alle qualità tecniche, c’è altro di importante“.

Siena-Monza: le probabili formazioni

Robur Siena (4-3-2-1): Confente; Lombardo, Buschiazzo, D’Ambrosio, Panizzi; Arrigoni, Gerli, Vassallo; D’Auria, Campagnacci; Guidone

Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Monza(4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Paletta, Bellusci, Anastasio; Rigoni, Fossati, Morosini; Iocolano, Gliozzi, Mota

Allenatore: Cristian Brocchi

Le quote e il pronostico della partita

In vista di Siena-Monza, i bookmakers danno la vittoria dei toscani a 3.90, il pareggio a 3.20 e il 2 dei lombardi a 1.95.

Tenendo conto del periodo di forma dei brianzoli, si consiglia una giocata sul 2 fisso data la quota allettante.

