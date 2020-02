Domenica 9 Febbraio va in scena il match Monopoli-Bari, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Monopoli-Bari: probabili formazioni, pronostico e quote

Tutto pronto per il derby pugliese, in città e al Veneziani saranno attesi più di settecento tifosi baresi.

Il difensore del Monopoli, Daniele Donnarumma, dopo la vittoria con il Catania nell’ultima giornata ha rilasciato un’intervista parlando della situazione della società e della squadra. Queste le sue parole: “Penso che arrivati a questo punto non dobbiamo porci limiti, pur essendo consci che si tratta di un campionato molto difficile. Noi tutti vogliamo arrivare più in alto possibile. Chissà, cosa succederà fino alla fine. Il Bari è costruito per vincere, con Vivarini è diventato di acciaio. Dobbiamo essere aggressivi su tutti i palloni, cercando di imporre il nostro gioco. Immagino che per questa città non possa essere una partita come le altre. Cercheremo di toglierci una grande soddisfazione“.

In casa Bari, durante la settimana che precede la gara, è stato il difensore Marco Perrotta a rilasciare un’intervista con i giornalisti. Queste le sue parole: “Siamo contenti della prestazione di domenica, una vittoria senza subire reti è di certo un dato importante; speriamo di poter contare sul rientro del capitano, pedina preziosa per noi, ma tutti dobbiamo dare una mano fino alla fine. Domenica una gara complicata, un derby e per questo ancor più difficile; all’andata una gran partita da parte loro, sappiamo quanto possa essere fastidioso il Monopoli come avversario e dovremo prepararci al meglio. Davanti hanno attaccanti molto bravi, sia sull’attacco alla profondità che di sponda e nello stretto, servirà massima attenzione ai particolari. Ci teniamo molto a far bene“.

Monopoli-Bari: le probabili formazioni

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli; Tazzer, Carriero, Giorno, Tsonev, Donnarumma; Jefferson, Fella

Allenatore: Giuseppe Scienza

Bari (4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Di Cesare, Sabbione, Perrotta; Maita, Schiavone, Scavone; Laribi, Antenucci, Simeri

Allenatore: Vivarini

Le quote e il pronostico del derby pugliese

Monopoli-Bari sarà un match all’insegna dell’imprevedibilità e dello spettacolo. Di conseguenza le quote dei bookmakers sul risultato fisso sono parecchio elevate, con l’1 a 2.75, l’X a 2.90 e il 2 a 2.55.

Si consiglia quindi la giocata Goal (1.75) oppure Over 2.5 (2.05).

