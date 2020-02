Domenica 9 Febbraio va in scena il match Cavese-Catania, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Cavese-Catania: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 9 Febbraio va in scena il match Cavese-Catania, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

In casa Cavese, la notizia che sta ha tenuto viva l’attenzione durante il corso di questa settimana è quella riguardante l’impianto sportivo, attualmente in corso di ammodernamento. Secondo gli ultimi aggiornamenti, i tifosi della squadra salernitana dovranno recarsi a Castellammare di Stabia per poter sostenere i propri beniamini nella sfida contro gli etnei.

In casa Catania, dopo la sconfitta casalinga pattuita contro il Monopoli risalente alla scorsa settimana, ha preso la parola l’amministratore delegato Giuseppe Di Natale, che in un’intervista ha spiegato la situazione in cui versa la squadra: “Ci tengo a precisare che ho assunto una carica totalmente autonoma, c’è una collaborazione d’intenti con il presidente Davide Franco, ma la linea è di assoluta indipendenza. Siamo all’opera per risanare la società, la situazione è complessa ma non compromessa. Stiamo già esaminando carte e studiando in che modo muoverci. Se non ci fossero state prospettive di azione non avrei accettato l’incarico. Occorre dare ai calciatori serenità, bisogna tornare compatti, l’ambiente deve rasserenarsi e anche così arriveranno i risultati“.

Cavese-Catania: le probabili formazioni

Cavese (4-4-1-1): D’Andrea; Polito, Matino, Marzorati, Ricchi; Spaltro, Castagna, Matera, Russotto; Sainz-Maza; Germinale

Allenatore: Salvatore Campilongo

Catania (4-2-3-1): Furlan; Biondi, Silvestri, Esposito, Pinto; Biagianti, Salandria, Welbeck, Curcio, Manneh; Barisic

Allenatore: Cristiano Lucarelli

Le quote e il pronostico del match

Secondo le quote dei maggiori bookmakers, la sfida Cavese-Catania sarà una partita molto equilibrata, con i valori del’1 e il 2 quasi uguali intorno al 2.70, mentre è leggermente più alto il pareggio, fissato a 2.95.

Si consiglia quindi una giocata sul numero di goal, ad esempio Over2.5, che paga 2.08.

