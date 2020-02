In Germania, la Bundesliga si prepara a disputare la ventunesima giornata. Tra i match più importanti troviamo Leverkusen-Dortmund…

Bundesliga, classifica e programma della giornata 21

In Germania, la Bundesliga si prepara a disputare la ventunesima giornata tra venerdì 7 e domenica 9 febbraio. Tra i match più importanti troviamo Leverkusen-Dortmund e Bayern Monaco-Lipsia, partite che possono dare uno scossone alla situazione in classifica, che di seguito andiamo ad analizzare brevemente.

La situazione nella classifica di Bundesliga

In prima posizione nella classifica di Bundesliga troviamo il Bayern Monaco a 42 punti, seguito dal Lipsia a 41. L’ultimo gradino del podio è momentaneamente del Borussia Dortmund, in ritardo dalla seconda posizione di due lunghezze, con il Borussia Mönchengladbach ad occupare l’ultima posizione valida per la Champions grazie ai suoi 39 punti.

La zona Europa League è invece appannaggio di Bayer Leverkusen e Schalke 04, entrambe issate a quota 34. Chiudono la classifica di Bundesliga Werder Brema (17 punti), Fortuna Düsseldorf (16) e Paderborn (15).

La situazione è dunque molto in bilico, sia nelle zone alte che in quelle basse. Nelle prossime settimane si può delineare maggiormente tutto, ma tutto sembra far presagire che anche stavolta, i pronostici dell’estate, si avverino.

Squadra G P.ti V N P Gf Gs Diff 1 Bayern Monaco 20 42 13 3 4 58 23 35 2 Lipsia 20 41 12 5 3 53 25 28 3 Borussia Dortmund 20 39 11 6 3 56 28 28 4 Borussia Mönchengladbach 20 39 12 3 5 38 23 15 5 Bayer Leverkusen 20 34 10 4 6 31 24 7 6 Schalke 04 20 34 9 7 4 31 26 5 7 Hoffenheim 20 33 10 3 7 31 31 0 8 Friburgo 20 29 8 5 7 29 30 -1 9 Wolfsburg 20 27 7 6 7 24 25 -1 10 Augusta 20 26 7 5 8 33 39 -6 11 Eintracht Francoforte 20 25 7 4 9 32 31 1 12 Union Berlino 20 23 7 2 11 23 32 -9 13 Hertha Berlino 20 23 6 5 9 24 34 -10 14 Colonia 20 23 7 2 11 27 38 -11 15 Magonza 20 18 6 0 14 28 47 -19 16 Werder Brema 20 17 4 5 11 25 46 -21 17 Fortuna Düsseldorf 20 16 4 4 12 19 41 -22 18 Paderborn 20 15 4 3 13 25 44 -19

