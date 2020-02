Serie C, Carpi-Reggiana: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 9 Febbraio va in scena il match Carpi-Reggiana valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Carpi-Reggiana: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 9 Febbraio va in scena il match Carpi-Reggiana, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Questo non sarà solo un sentito derby emiliano, ma anche uno scontro nella alte posizioni del girone B. Il Carpi, terzo in classifica con 47 punti, spera in una vittoria per poter assottigliare lo svantaggio nei confronti della Reggiana, al momento seconda a quota 51.

Il team manager della Reggiana, Michele Malpeli, alla vigilia del derby contro il Carpi in un’intervista ha dichiarato: “C’è grande attesa per la vicinanza e per la posizione in classifica. Spero che sia una bella gara, fra due squadre che amano giocare a calcio. All’andata affrontammo il Carpi senza i favori del pronostico, era inizio stagione e i nostri obiettivi erano di un campionato di assestamento. Domenica non sarà decisiva per la classifica, anche se probabilmente darà un segnale importante da parte di chi la vincerà. Chi temo più del Carpi? Vano mi ha impressionato all’andata, ma è il collettivo come per noi che è forte. Però un nome è facile farlo: Biasci è in gran spolvero“.

Carpi-Reggiana: le probabili formazioni

Carpi: (4-3-1-2): Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Jelenic; Biasci, Cianci

Allenatore: Giancarlo Riolfo

Reggiana (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Espeche, Rozzio; Libutti, Rossi, Varone, Lunetta; Radrezza; Scappini, Zamparo

Allenatore: Massimiliano Alvini

Le quote e il pronostico del match

Il derby emiliano Carpi-Reggiana si preannuncia un match equilibrato e sul filo dell’incertezza. Le quote dei maggiori bookmakers sono molto alte, con l’1 a 2.40, l’X a 2.95 e il 2 a 3.00: si consiglia la giocata Under2.5, mentre chi vuole osare può fare un pensiero ad un X primo tempo.

