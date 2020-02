Condividi su

Dove andare a sciare il prossimo weekend di inizio febbraio 2020

Se sei stanco della monotonia e vuoi cambiare un po’ aria allora è il caso di una gita in montagna. Approfittare di questi giorni di freddo per una bella sciata su alcuni dei monti più conosciuti in Italia non ha prezzo. Mettere in off la mente, anche solo per un fine settimana è proprio l’ideale per rifocillarsi completamente.

Se stai cercando un posto dove andare ecco una lista dei posti più intriganti per sciare durante questi giorni.

Dove andare a sciare: mete consigliate

Da nord a sud, ecco i luoghi che vi consigliamo per un weekend a base di sci.

Cogne, Valle D’Aosta

Si tratta di un’insieme di piste inglobate al’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La zona è completamente attrezzata per gli sciatori più esperti, ma anche per i principianti e i bambini. Numerose attività possono essere svolte durante la permanenza in quelle zone.

Ovindoli, Abruzzo

Situato esattamente al centro del nostro paese, il parco sciistico di Ovindoli offre svariati chilometri di piste divise tra piste accessibili ai più esperti e piste molto più semplici dove può sciare chiunque. La zona in cui sorge il parco è molto vicina a numerose località turistiche.

Merano, Trentino Alto Adige

Se oltre alle piste da scii cerchi delle attività da turista da perseguire, ecco un luogo che fa per te. Merano offre numerosi spunti per chi ha intenzione di visitare la zona, una delle più belle in Italia per quanto riguarda la montagna.

Piano Battaglia, Sicilia

Situato nella regione più a sud d’Italia, Piano Battaglia è uno dei pochissimi centri siciliani ad offrire la possibilità di sciare, o comunque di praticare qualsivoglia sport invernale. Oltre le piste, la zona dà la possibilità di visitare le aree boschive caratteristiche del territorio siculo.

