Domenica 9 Febbraio va in scena il match Vis Pesaro-Vicenza, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Vis Pesaro-Vicenza: probabili formazioni, pronostico e quote

La Vis Pesaro è impegnata nella lotta per allontanarsi dalla zona play-out, ma non raggiunge la vittoria da ormai tre giornate. I giocatori dovranno sfornare una della loro migliori prestazione per poter impensierire la capolista veneta.

Il Vicenza, come detto capolista del girone B, ormai non perde da più di tre mesi ed è favoritissima ad un posto in serie B. Nel frattempo il presidente Stefano Rosso ha rilasciato una lunga intervista parlando della squadra, della società e della mentalità che si è creata. Queste alcune delle sue parole: “Della società mi piace la serietà con cui stiamo lavorando al progetto. Ci muoviamo come una vera e propria azienda, anche per rispetto dei soci che investono. Come squadra direi che quest’anno c’è poco da dire, stiamo andando super bene. Ho apprezzato molto come siamo cresciuti in consapevolezza dei propri mezzi e anche dei limiti. Una squadra che sa dove è forte e dove ha handicap può crescere in maniera più rapida. Tutto questo grazie a una coesione del gruppo notevole, dove non ci sono stelle che primeggiano ma un bellissimo firmamento“.

Vis Pesaro-Vicenza: le probabili formazioni

Vis Pesaro (3-4-3): Puggioni; Gennari, Lelj, Farabegoli; Nava, Paolini, Misin, Tessiore; Di Nardo, Marcheggiani, Voltan

Allenatore: Simone Pavan

Vicenza (4-4-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Scoppa, Barlocco; Zonta, Pontisso, Rigoni, Vandeputte; Saraniti, Marotta

Allenatore: Domenico Di Carlo

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers vedono nettamente favorita la formazione ospite. Infatti la quota dell’1 fisso supera il 4.00, il pareggio è dato a 3.20 mentre il 2 paga 1.80.

Si potrebbe azzardare quindi la giocata 2+Goal posta a 4.60, non semplice, ma sicuramente allettante.

