Serie C, Cesena-Padova: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 9 Febbraio va in scena il match Cesena-Padova valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Tutto pronto al Manuzzi di Cesena per la sfida contro il Padova. I padroni di casa si presentano al match presentando i due nuovi acquisti Munari e Lo Faso. Dopo questa sessione di mercato, è intervenuto il direttore sportivo dei romagnoli Alfio Pelliccioni, che ha fatto il punto della situazione. Queste le sue dichiarazioni a margine della conferenza di presentazione:”L’esordio è stato positivo anzi col Piacenza meritavamo di più. Sapevamo che Viali era un allenatore che poteva andare bene per il Cesena. Allenatori con le idee come le sue li prenderei sempre, ha dato un’impronta alla squadra ma quando si cambia è evidente che c’è qualcosa che non va. Abbiamo fatto un mercato sulla carta importante. La società ha fatto degli sforzi e abbiamo preso dei giocatori che ci devono tirare fuori da questa situazione. I giocatori sono professionisti e non mi aspettavo quelle dichiarazioni. È un giocatore importante e di esperienza, è stato preso per questi motivi“.

Il Padova si presenta a Cesena caricato dal successo casalingo contro la Vis Pesaro per 4-0, che è stato sicuramente il modo migliore per celebrare il centodecimo compleanno della società veneta.

Cesena-Padova: le probabili formazioni

CESENA (3-4-3): Marson; De Santis, Maddaloni, Giraudo; Zampano, Franco, De Feudis, Valeri; Borello, Caturano, Russini

Allenatore: William Viali

PADOVA (4-3-3) Merelli; Pelagatti, Kresic, Andelkovic, Fazzi; Germano, Ronaldo, Halfredsson; Santini, Litteri, Nicastro

Allenatore: Mandorlini

Le quote e il pronostico della partita

Secondo i bookmakers, ci si aspetta una partita molto tesa ed equilibrata. Data questa alta imprevedibilità si sconsiglia la giocate sul risultato fisso, con l’1 posto a 2.95, l’X a 3.00 e il 2 a 2.35.

Potrebbe essere invece interessante – ma rischiosa – la giocata Over 1.5 primo tempo, fissata a 3.10.

