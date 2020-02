Condividi su

Madre!: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Tra le pellicole più controverse e allo stesso tempo interessanti degli ultimi anni sicuramente c’è Madre! Il film del 2017, in onda stasera 7 febbraio 2020 dalle 21.21 su Italia 1, è stato scritto e diretto da Darren Aronofsky, celebre regista statunitense che ha firmato opere come π – Il teorema del delirio, Requiem for a Dream, The Fountain-L’albero della vita, The Wrestler e Il cigno nero.

Il visionario thriller, prodotto da Protozoa Pictures e diffuso da 20th Century Fox, ha potuto contare sulle musiche di Jóhann Jóhannsson, la fotografia di Matthew Libatique mentre il montaggio è stato affidato a Andrew Weisblum. Il lungometraggio inoltre al botteghino in Italia ha incassato cinquecentotrentacinque mila euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Madre!

Madre!: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Il film segue le vicende di una coppia di coniugi che vive in una villa isolata in mezzo ad un bosco. Il casolare in rovina è stato ristrutturato amorevolmente dalla moglie che passo dopo passo l’ha portata agli antichi splendori. Nata con la capacità di prendersi cura degli altri, la donna non solo ha reso la tenuta un posto meraviglioso ma sostiene in tutto e per tutto il marito, poeta dall’animo tormentato e in prenda ad una crisi artistica.

La routine dei protagonisti di Madre! viene interrotta dall’arrivo di due strani sconosciuti che chiedono ospitalità. Nonostante la giovane sposa non abbia intenzione di far entrare delle persone che non conosce in casa, il compagno inaspettatamente li accoglie nella loro dimora mostrandosi tranquillo nonostante i due mostrino subito un comportamento ambiguo. Questa incursione improvvisa si rivelerà solo il primo degli eventi assurdi che vivrà la moglie devota.

Il cast del film

Nella pellicola Jennifer Lawrence interpreta madre mentre Javier Bardem è Lui. Ed Harris veste i panni dello sconosciuto, Michelle Pfeiffer quelli della donna e Domhnall Gleeson è il figlio maggiore.

Hanno partecipato al film Brian Gleeson nel ruolo del figlio minore, Kristen Wiig quello di araldo e Jovan Adepo che è il coppiere. Stephen McHattie recita la parte del fanatico, Sarah-Jeanne Labrosse quello di antemadre e Laurence Leboeuf è la nuova madre.

