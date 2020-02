Domenica 9 Febbraio va in scena il match Modena-Sambenedettese, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Modena-Sambenedettese: probabili formazioni, quote e pronostico

Domenica 9 Febbraio va in scena il match Modena-Sambenedettese, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

A prendere la parola in casa Modena è stao il difensore Tulissi, che ha spiegato la situazione attuale del club: “In un campionato lungo come quello di serie C, con 38 partite da giocare, ci sta avere alti e bassi. Non si può andare sempre al massimo né può girare sempre tutto per il verso giusto, ma penso che sia una questione fisiologica. Ora dobbiamo solo pensare a ripartire con il passo che avevamo prima delle ultime gare e ricominciare a fare punti contro la Sambenedettese, uno scontro diretto importante e quindi un banco di prova importante. Insieme al mister abbiamo analizzato gli errori commessi ma anche gli aspetti positivi, come quello di essere andati a Salò a fare la partita contro una squadra sulla carta più accreditata di noi. Ripartire dalle cose buone è sempre il miglior modo per restare in fiducia. Ora ci troviamo di fronte a un esame per capire quale tipo di campionato vogliamo fare“.

La Sambenedettese spera di riprendersi proprio contro il Modena dopo la sconfitta casalinga pattuita contro la Fermana. Al momento le due squadre si trovano a un solo punto di distanza l’una dall’altra. Nel frattempo il presidente Fedeli si mostra fiducioso sul proseguo del campionato e in un’intervista ha dichiarato: “Si dice che creiamo tante occasioni, ma se poi la palla non la butti dentro non hai fatto niente. Speriamo di riscattarci il prima possibile”.

Modena-Sambenedettese: le probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Pacini, Mattioli, Ingegneri, Zaro, Varutti; Pezzella, Rabiu, Boscolo Papo, Muroni; Ferrario, Spagnoli

Allenatore: Mignani

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Massolo, Rapisarda, Miceli, Di Pasquale, Germignani, Rocchi, Angiulli, Frediani, Volpicelli, Cernigoi, Di Massimo

Allenatore: Montero

Le quote e il pronostico del match

I padroni di casa partono favoriti in questa gara, che però nel corso dei novanta minuti può riservare parecchie sorprese. Per quanto riguarda le quote troviamo l’1 a 2.00, il pareggio a 3.10 e il 2 a 3.85.

Si consiglia la giocata 1 fine primo tempo, posta a 2.75.

