Condividi su

Presa Diretta: ospiti, servizi e anticipazioni stasera 10 febbraio 2020

La settimana si apre all’insegna della cronaca e scottanti temi di attualità con Presa Diretta. La trasmissione televisiva presentata da Riccardo Iacona, in onda stasera 10 febbraio 2020 dalle 21:20 su Rai3, approda ad un nuovo e appassionante appuntamento nel segno dell’approfondimento giornalistico e dell’analisi oculata dei fatti.

Scopo principale del programma è quello di far luce sulle motivazioni alla base di alcune problematiche che stanno particolarmente a cuore al pubblico italiano. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Presa Diretta!

Presa Diretta: ospiti, servizi e anticipazioni stasera 10 febbraio 2020

La nuova puntata di Presa Diretta, intitolata Tutti spiati?, sarà dedicata al mondo del web. Oramai tutti infatti navighiamo su internet, utilizziamo smartphone, dispositivi elettronici dotati di intelligenza artificiale e quindi capaci di svolgere attività al nostro posto. Quello che facciamo con tali strumenti lascia però delle tracce in quanto ogni apparecchiatura è in grado di raccogliere informazioni su di noi, sulle nostre passioni, esigenze, paure, convinzioni e ideali politici. Unendo queste preziose notizie si forma l’identità digitale che può essere adoperata per prevedere i nostri desideri e e crearne di nuovi sulla base dei dati raccolti. Non a caso infatti la vendita di questi ultimi è diventato un vero e proprio business da miliardi di dollari e Presa Diretta cercherà di scoprire in che modo vengono archiviati, conservati, commercializzati e sfruttati.

Tramite documenti esclusivi e testimonianze, la trasmissione ci porterà alla scoperta dello scandalo di Cambridge analytica illustrato da Brittany Kaiser, la donna che ha rivelato come le informazioni private di cittadini siano state adoperate per la propaganda elettorale negli Stati Uniti e anche in altri Paesi. Parlerà poi anche Shoshana Zuboff, scrittrice di un libro sull’importanza della privacy sul web. Infine il programma proverà a capire come evitare la strumentalizzazione dei nostre informazioni personali. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]