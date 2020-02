Pensioni ultime notizie: età pensionabile 2022 a 67 anni, la circolare Inps

Pensioni ultime notizie: i requisiti per andare in pensione e l’incremento alla speranza di vita non aumenteranno fino al 2023

Pensioni ultime notizie: i requisiti per andare in pensione e l’incremento alla speranza di vita non aumenteranno fino al 2023, a precisarlo una recente circolare Inps sulla scorta di quanto disposto dal decreto pubblicato il 5 dicembre 2019 dai ministeri di Economia e Lavoro.

Con circolare numero 19 del 7 febbraio 2020, l’Inps precisa il requisito anagrafico per quanto riguarda la pensione di vecchiaia degli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alla gestione separata: dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 si potrà uscire dal lavoro al compimento dei 67 anni. Tale requisito sarà adeguato alla speranza di vita a partire dal primo gennaio 2023.

Due le precisazioni da fare: per quei lavoratori dipendenti o iscritti alla Gestione Separata Inps che hanno svolto attività gravose il requisito anagrafico per andare in pensione è stabilito a quota 66 anni e 7 mesi di età e almeno 30 anni di contributi, inoltre, a proposito di chi ha versato il primo contributo dal primo gennaio 1996, l’età per il pensionamento – se sono stati versati almeno 5 anni di contributi – resta fissata a 71 anni anche per il 2021 e il 2022.

A quanti anni si potrà andare in pensione anticipata?

Nella stessa circolare Inps si precisa anche come il requisito contributivo da soddisfare per andare in pensione anticipata, dal primo gennaio 2021 al 31 dicembre 2026 (in base a quanto disposto dal decreto 4/2019, quello che ha introdotto Quota 100), non sarà aumentato: dunque, resta fissato a 42 anni e dieci mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne.

Da precisare, però, che la decorrenza del trattamento pensionistico anticipato è da considerarsi perfezionato dopo tre mesi dalla data di maturazione dei suddetti requisiti. Il requisito contributivo necessario ai lavoratori “precoci” per usufruire del pensionamento anticipato, dal 2021 al 2026, è fissato a 41 anni.

