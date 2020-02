Domenica 9 Febbraio va in scena il match Arezzo-Como valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Arezzo-Como: probabili formazioni, pronostico e quote

Per l‘Arezzo ha parlato il centrocampista Alberto Picchi, che alla vigilia della partita casalinga contro i lariani ha dichiarato: “Pensiamo a fare i tre punti contro il Como, al resto penseremo più in là. Noi cercheremo come abbiamo sempre fatto di lavorare sodo per preparare al meglio la partita e portare a casa la vittoria“.

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha commentato invece le voci che parlano di annata “transitoria” della squadra. Queste le sue parole: “Transizione” è un termine che fa pensare a una inedia, a un tirare a campare, a un perdere tempo. Questo è invece un campionato di “costruzione”. Stiamo costruendo una squadra che sia amalgamata, che si conosca, che sia la base su cui operare qualche innesto per puntare più in alto il prossimo anno“. Il D.S. ha inoltre analizzato la campagna di mercato appena conclusa: “A un certo punto abbiamo valutato la possibilità di andare a caccia di un colpo extra, di dimensioni importanti. Ma poi abbiamo valutato che non serviva a molto prendere un giocatore esperto per sei mesi, che non avrebbe cambiato la storia della stagione. Meglio lavorare sulla costruzione. Lanini? Un bel colpo. Lo voleva il Perugia.” Chiusura sugli obiettivi: “Credo che sia arrivare nei playoff e migliorare sempre. Se alla fine saremo fuori dai playoff, metterò in discussione il mio mandato“.

Arezzo-Como: le probabili formazioni

Arezzo (4-4-2): Pissardo; Luciani, Borghini, Baldan, Corrado; Belloni, Tassi, Foglia, Caso; Cutolo, Gori

Allenatore: Daniele Di Donato

Como (3-5-2): Facchin; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; Iovine, Celeghin, Bellemo, Raggio Garibaldi, De Nuzzo; Gabrielloni, Ganz

Allenatore Marco Banchini

Le quote e il pronostico della partita

I bookmakers vedono nettamente favoriti per la vittoria finale i padroni di casa, con una quota dell’1 pari a 2.10. Il 2 fisso invece paga 3.50 la posta scommessa, mentre l’X si attesta a 3.00.

Si consiglia la giocata Goal proposta a 2.05, per evitare brutte sorprese in caso di vittoria del Como.

