Domenica 9 Febbraio va in scena il match Ravenna-Piacenza, valido per la 25esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Ravenna-Piacenza: probabili formazioni, pronostico e quote

Dopo aver concluso un’importante sessione di mercato, il Ravenna si appresta ad affrontare un girone di ritorno molto competitivo e delicato. A riguardo si è espresso il direttore generale del club giallorosso, Claudia Zignani: “La rosa non è mai stata completamente a disposizione nella prima metà di stagione e così sia lo staff che la squadra avevano bisogno di un appoggio in un momento difficile. Siamo intervenuti perché l’obiettivo di tutti è concludere al meglio questo campionato arrivando ad una posizione di classifica tranquilla nel momento più breve. Le prime gare del 2020 hanno mostrato un’inversione di tendenza rispetto al recente passato, sia per quanto riguarda il gioco espresso che per quanto riguarda il carattere con cui abbiamo affrontato le gare, però dobbiamo essere più cinici e non abbassare mai la guardia“.

Per placare il clima di malumore e di contestazione nato nella tifoseria del Piacenza, è intervenuto il direttore generale della società Marco Scianò, che in un’intervista ha spiegato: “Non possiamo pensare che ogni stagione sia come quella scorsa quando abbiamo compiuto un mezzo miracolo. Purtroppo ci ritroviamo a battagliare con realtà che hanno investito tantissimo, che hanno un bacino d’utenza nettamente superiore al nostro e dunque ritengo che la negatività che circonda la squadra in questo momento sia eccessiva. Certo, come hanno detto presidente e vice, i giocatori sono chiamati a rendere maggiormente, ma non capisco tutto questo catastrofismo. L’allenatore? Franzini rimarrà anche se dovesse malauguratamente perdere a Ravenna“.

Ravenna-Piacenza: Le probabili formazioni

Ravenna (3-5-2): Cincilla; Cauz, Jidayi, Caidi; Zambataro, Gavioli, Mawuli, Selleri, Martorelli; Giovinco, Nocciolini

Allenatore: Luciano Foschi

Piacenza(3-5-2): Mazzini; Milesi, Borri, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Cattaneo, Nannini; Sestu, Paponi

Allenatore: Arnaldo Franzini

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, il Piacenza parte favorito in questa gara (2 fisso a quota 2.10), ma non è da sottovalutare l’imprevedibilità dei padroni di casa (l’1 paga 3.25 volte la posta), con infine l’X fissata a 3.10. Si consiglia quindi la giocata X2+Goal, quotata 2.20.

