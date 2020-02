Condividi su

Xxx – Il ritorno di Xander Cage: trama, cast e anticipazioni del film

Oggi 10 febbraio 2020 alle 21:20 su Italia 1 andrà in onda Xxx – Il ritorno di Xander Cage. La pellicola del 2017, prodotta da Maple Cage Productions, One Race Films, Revolution Studios, Rox Productions, è stata diretta da DJ. Caruso, regista e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Salton Sea – Incubi e menzogne, Identità violate, Disturbia, Inside, Standing Up e The disappointments Room.

Il lungometraggio ad alta tensione, terzo capitolo della saga iniziata nel 2002 con la pellicola di Rob Cohen, ha potuto contare sulla fotografia di Russel Carpenter, la sceneggiatura di F. Scott Frazier, Chad St. John mentre le musiche sono state affidate a Brian Tyler e Robert Lydecker. Il thriller inoltre al botteghino in Italia ha incassato 2,2 milioni di euro nelle prime due settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi de Il ritorno di Xander Cage!

Xxx – Il ritorno di Xander Cage: trama e anticipazioni del film

Il film segue le vicende di Augustus Gibbons, agente partito alla volta del Brasile per reclutare nel team degli Xxx il noto calciatore Neymar Jr. Giunto a destinazione, l’uomo riesce a convincere il famoso sportivo ad entrare nella sua squadra ma proprio durante le trattative un satellite si abbatte al suolo uccidendo entrambi.

Il drammatico evento non è però frutto di un incidente casuale ma opera di un’arma, chiamata Vaso di Pandora, in grado di prendere il comando dei dispositivi che gravitano attorno all’orbita terrestre. Questo pericoloso strumento è nelle mani dello spietato Xiang e e per recuperarlo Jane Marke, agente della CIA reclama il ritorno di Xander Cage, uno dei suoi uomini migliori. Quest’ultimo, costretto a vivere nella Repubblica Domenicana, accetta l’incarico e con un gruppo di specialisti da lui scelto si prepara per l’ardita missione. Riuscirà a portare a termine la rischiosa impresa?

Il cast del film

Ne Il ritorno di Xander Cage Vin Diesel interpreta quest’ultimo mentre Samuel L. Jackson è l’agente Augustus Eugene Gibbons. Toni Collette veste i panni di Jane Marke, Nina Dobrev quelli di Rebecca ‘Becky’ Clearidge e Donnie Yen è Xiang. Deepika Padukone recita la parte di Serena Unger, Kris Wu quella di Harvard ‘Nicks’ Zhou e Ruby Rose è Adele Wolff.

Hanno partecipato al film anche Tony Jaa nel ruolo di Talon, Nicky Jam in quello di Lazarus e Rory McCann che è Tennyson. Al Sapienza indossa le vesti del direttore CIA, Michael Bisping quelli di Hawk e Ariadna Gutiérrez è Gina Roff. Hermione Corfield è Ainsley, Tony Gonzalez è Paul Donovan ed Héctor Aníbal è il capitano Swat. Completano il cast Ice Cube nei panni di Darius Stone e Neymar che interpreta sé stesso.

