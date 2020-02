Condividi su

Pechino Express 8 2020: cast, concorrenti e anticipazioni edizione

La prima serata del martedì si apre all’insegna dei grandi ritorni Con Pechino Express 2020 – Le stagioni dell’Oriente. La prima puntata dell’amato reality show andrà in onda oggi 11 febbraio alle 21:20 su Rai 2 con tante appassionanti e divertenti avventure che sicuramente strapperanno un sorriso ai telespettatori.

Al timone del fortunato programma, adattamento italiano del format belga-olandese creato da Ludo Poppe, ci sarà anche questa volta il giornalista e conduttore Costantino della Gherardesca che guiderà il pubblico tra le incredibili sfide che i concorrenti dovranno affrontare. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Pechino Express!

Pechino Express 8 2020: cast e concorrenti

È tutto pronto per la nuova edizione di Pechino Express che prenderà il via tra poche ore sul secondo canale di Stato. In dieci puntate la trasmissione ci trascinerà in un viaggio lungo ben settemila km che attraverserà l’Oriente e ci mostrerà la sua bellezza in tutte le fasi dell’anno dall’estate della Thailandia ai tepori della Cina in primavera fino ad arrivare al freddo della Corea del Sud. Come già detto in apertura d’articolo, a presentare il reality show sarà Costantino della Gherardesca che commenterà le prove affrontate dai protagonisti del programma. Di seguito l’elenco dei concorrenti di Pechino Express 2020:

Nicole Rossi e Jennifer Poni – Le Collegiali

Asia Argento e Vera Gemma – Le Figlie d’arte

Max Giusti e Marco Mazzocchi – I Gladiatori

Gennaro Lillio e Luciano Punzo- I Guaglioni

Valerio e Fabrizio Salvatori- Gli Inseparabili

Tra i partecipanti di Pechino Express ci saranno anche:

Soleil Sorge e Wendy Kay – Mamma e figlia

Marco Barry e Ludovica Marchisio- Padre e figlia

Anna Andrea Vitrano e Claudio Casisa – I Palermitani

Ema Kovac e Dayane Mello – Le Top

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi- Gli Wedding Planner

Le anticipazioni, i social e lo streaming della nuova edizione del reality show

Le coppie di Pechino Express potranno contare solo sulle proprie forze e l‘inventiva. Avranno tutti uno zaino con una dotazione minima e un euro al giorno a persona in valuta locale. Nel corso del lungo viaggio i personaggi famosi verranno a contatto con usanze molto diverse dalle nostre e dovranno superare numerose sfide per giungere alla meta finale. Ai due vincitori verrà consegnato un premio in denaro da donare all’Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale La nostra famiglia. La prima puntata si svolgerà al largo dell’Isola del Buddha d’oro e vedrà i concorrenti attraversare la foresta di Khao Sok per raggiungere Thamma Park. Qui i partecipanti affronteranno una prova immunità e successivamente partiranno alla volta di Surat Thani dove il presentatore comunicherà l’ordine d’arrivo dei partecipanti stilando così una classifica.

Le ultime due coppie in lista rischieranno l’eliminazione e saranno proprio i vincitori della precedente sfida a decidere quale delle due dovrà abbandonare il programma. Tuttavia solo la famosa busta nera decreterà se la tappa rappresenterà la fine del percorso per qualcuno. È bene ricordare che sarà possibile esprimere il proprio giudizio sul reality show tramite le pagine social ufficiali della trasmissione e di Rai 2. Inoltre sulla piattaforma Rai Play verranno caricate le repliche del programma e contenuti extra.

