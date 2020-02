Condividi su

Coronavirus ultime notizie: casi sospetti a Formia e a Salerno

C’è un primo caso sospetto di coronavirus a Formia. Come tale – rimanendo solo un sospetto e non trattandosi di un caso accertato – non va diffuso il panico. Si tratta di un 30enne che vive a Shangai e che è tornato in Italia appena due settimane fa. Per quel momento non vi era ancora alcun blocco aereo e l’emergenza era ancora più mediatica che sanitaria. L’uomo è stato trasferito allo Spallanzani di Roma, struttura di riferimento regionale per i possibili casi di coronavirus. In quella struttura c’è già una coppia di turisti cinesi in trattamento.

Coronavirus: caso sospetto anche a Salerno

Si segnala che oltre all’episodio di Formia, c’è anche un altro caso sospetto a Salerno. Un uomo si è presentato all’ospedale universitario Ruggi d’Aragona dopo un viaggio in Cina – dove vive la sua fidanzata -. Dopo uno scalo a Berlino, l’uomo – un 40enne, la cui identità non è stata rivelata – ha accusato molti dei sintomi del coronavirus. Presentatosi al pronto soccorso dell’ospedale, è stato immediatamente attivato il protocollo di sicurezza per limitare il possibile contagio. In giornata si dovrebbero avere i risultati sulla positività o negatività del test. Il 40enne salernitano è stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli, che è stata identificata come struttura di riferimento regionale per i possibili pazienti infettati dal virus.

Come al solito, si ricorda che basta seguire le principali norme igienico-sanitarie per ridurre la possibilità di contrarre un virus ancora molto poco diffuso sul territorio. Le misure di contenimento prese dal governo – seguendo anche le linee dettate dall’OMS – dovrebbero ridurre al minimo le possibilità di contagio e diffusione sul territorio italiano.

Per ora, il numero di contagiati in tutto il mondo supera le 40.000 unità. Sono morte all’incirca un centinaio di persone – quasi tutte avente una condizione patologica pregressa -. Nella stragrande maggioranza dei casi, il coronavirus da solo non è letale. Associato però ad altre patologie, sì può portare a gravi complicanze.

