The day after tomorrow: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Stasera 12 febbraio 2020 alle 21:20 uno andrà in onda The Day After Tomorrow del giorno dopo. La pellicola del 2004, appartenente al genere apocalittico, è stata diretta da Roland Emmerich, regista e sceneggiatore noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Stargate, Independence Day, Godzilla, Anonymous e Stonewall.

Il lungometraggio fantascientifico, prodotto da Centropolis Entertainment e diffuso da 20th Century Fox, ha potuto contare sulle musiche di Harald Kloser, la fotografia di Ueli Steiger mentre il montaggio è stato affidato a David Breenner. Il film inoltre al botteghino in Italia ha incassato 10,2 milioni di euro nelle prime undici settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi di The Day After Tomorrow!

The day after tomorrow: trama e anticipazioni del film stasera in tv

The day after tormorrow segue le vicende di Jack Hall, brillante paleontologo che durante una spedizione in Antartide assiste alle drammatiche conseguenze del cambiamento climatico. Lo studioso, resosi conto del pericolo imminente, tiene un discorso alla conferenza delle Nazioni Unite in cui lancia un disperato appello agli Stati partecipanti affinché mettano in atto una serie di importanti modifiche per tutelare l’ambiente. La terra infatti sta procedendo verso una nuova glaciazione e solo un intervento tempestivo potrebbe bloccare in parte il processo.

Nonostante le prove mostrate dall’uomo, i politici danno poco peso alle parole dell’esperto ed ignorano il disperato avvertimento. Deluso e amareggiato, Jack torna a casa dove trascorre il suo tempo diviso tra la famiglia e il lavoro. Tuttavia ben presto iniziano a prendere forma i peggiori incubi di Hall e il mondo sembra davvero avviarsi verso l’apocalisse. Come finirà The day after tomorrow?

Il cast del film

Nella pellicola Dennis Quaid interpreta Jack Hall mentre Jake Gyllenhaal è Sam Hall. Emmy Rossum veste i panni di Laura Chapman, Dash Mihok quelli di Jason Evans e Jay O. Sanders è Frank Harris. Sela Ward recita la parte del Dr. Lucy Hall, Austin Nichols quella di J.D. e Arjay Smith è Brian Parks. Tamlyn Tomita ricopre il ruolo di Janet Tokada, Sasha Roiz quello di Parker e Ian Holm è Terry Rapson.

Hanno partecipato a The day after tomorrow anche Perry King nelle vesti del Presidente Blake, Kenneth Welsh in quelle del Vicepresidente Becker e Mimi Kuzyk che è la segretaria di stato. Nestor Serrano recita la parte di Gomez, Glenn Plummer quella di Luther e Adrian Lester è Simon. Richard McMillan è Dennis, Caroline Keenan interpreta Tina e Kenneth Moskow è Bob. Christopher Britton ricopre il ruolo di Vorsteen, Terry Simpson quello di Cesar ed Emanuel Hoss-Desmarais è Cecil. Infine Amy Sloan è Elsa, Phillip Jarrett è Ag. Campbell e Vitali Makarov è Yuri, astronauta russo.

