San Valentino a Roma è sicuramente una delle idee migliori. Ecco in questo breve articoli quattro luoghi da visitare per l’occasione.

Dove andare a San Valentino a Roma: luoghi e posti per gli innamorati

San Valentino si avvicina e, se vuoi intraprendere un viaggio con la tua dolce metà, questo è l’ultimo momento utile per poter organizzare tutto. Che sia una sorpresa o meno, è fondamentale preparare tutto il percorso per essere pronti ad ogni evenienza.

Uno dei luoghi in Italia più indicati dove trascorrere dei giorni in vacanza di coppia è sicuramente Roma. Per questa evenienza abbiamo selezionato quattro luoghi indimenticabili che devono essere necessariamente visitati durante una permanenza nella nostra Capitale.

San Valentino a Roma: cosa visitare

Ecco la lista dei posti designati per il periodo di San Valentino:

La Fontana degli Innamorati

Non tutti conoscono la storia di questa magnifica fontana. Situata negli immediati pressi dell’insormontabile fontana di Trevi, si dice che se una coppia di innamorati beve la sua acqua, resteranno fedeli e insieme per sempre.

Il Colosseo

Non c’è niente di più bello che ammirare una delle opere dell’uomo che più è durata nel tempo. Visitare questa opera architettonica con la propria metà potrebbe essere di buon auspicio.

Il Giardino degli Aranci

Uno dei giardini più belli e romantici dell’intera Roma e non solo. Situato sul colle Aventino, uno dei famosissimi sette colli della Capitale, è un posto poco frequentato. Il giardino dona serenità a chiunque vi cammini attraverso e offre anche una splendida vista sulla città.

Ponte Milvio

Se c’è un luogo romano che una coppia deve visitare, quello è sicuramente Ponte Milvio. C’è una particolare tradizione che caratterizza questo ponte: tutte le coppie che passano di li attaccano un lucchetto a un lampione. Il lucchetto significa resilienza, ed è un modo romantico per far capire al proprio partner quanto sia importante.

Come muoversi nella capitale

Spesso, per chi non conosce a fondo Roma, è difficile muoversi con tranquillità senza incappare in errori di destinazione o senza perdersi. È vero che tutte le strade portano a Roma ma, una volta arrivati in città, come ci si sposta al meglio?

Il segreto di tutti i romani è sicuramente la metro. È vero che anche il servizio taxi è molto usato, ma non sempre è la via più veloce e soprattutto più economica. Il consiglio migliore è perdere un po’ di tempo a studiare i percorsi che si vogliono intraprendere e trovare il modo migliore per arrivarvi in metro grazie ai suoi tantissimi collegamenti lungo l’intera città.

