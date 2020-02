Condividi su

Quanto guadagna Aurelio De Laurentiis al Napoli: stipendio e patrimonio

Un produttore cinematografico, innanzitutto, ma ormai sempre più associato al mondo del calcio, Aurelio De Laurentiis è noto soprattutto per essere il patron del Napoli, oltre che del Bari. La biografia dell’imprenditore e una stima del suo patrimonio e dei suoi guadagni.

Aurelio De Laurentiis: la biografia

Aurelio De Laurentiis è nato a Roma il 24 maggio del 1949, figlio di Luigi e nipote di Dino, entrambi storici produttori cinematografici. A dare il via all’attività di famiglia, per così dire, è stato proprio il nonno partito da Torre Annunziata, dove vendeva spaghetti nel pastificio del padre, e giunto nella Capitale per intraprendere la carriera di attore. Dino unì la sua sorte a quella di un altro grande nome del cinema italiano, ossia Carlo Ponti, e diede vita alla Dino De Laurentiis Entertainment Group e si spostò negli Usa. Fu allora – era il 1975 – che Luigi, figlio di Dino e padre di Aurelio, scelse di rimanere in Italia e di fondare la Filmauro: al vertice della società di produzione figura lo stesso Aurelio dal 1992, anno della morte di Luigi.

Aurelio De Laurentiis fa il suo ingresso nel mondo del calcio nel 2004, non proprio dalla porta principale: infatti, rileverà il Napoli, club dalla grande tradizione ma in quel momento travolto da una grave crisi che lo portò molto lontano dai riflettori in serie C. Grazie alla conduzione De Laurentiis, i partenopei scaleranno le categorie fino a conquistare la serie A nel 2007. Poi cominceranno ad arrivare i trofei – Coppa Italia e Supercoppa Italiana – e il consolidamento del ruolo di seconda forza del campionato, dietro soltanto alla Juventus. Nel 2018, De Laurentiis ha acquistato il Bari scivolato in Serie D per cercare di riportarlo più in alto possibile.

Patrimonio e guadagni

Come riferisce il noto giornalista finanziario Marco Bellinazzo sul Sole 24 Ore, il Consiglio di amministrazione del Napoli – composto da Aurelio De Laurentis in qualità di Ad, dai suoi due figli, Edoardo (vicepresidente) e Valentina, e da sua moglie Jacqueline oltre che da Andrea Chiavelli – ha percepito nel complesso 5 milioni di euro di retribuzione in chiusura di esercizio al 30 giugno 2019. Il portale Calcio e Finanza, che fa capo sempre a Bellinazzo, riporta che nel corso delle 15 stagioni a guida De Laurentiis i compensi erogati al CdA sono stati pari a 30 milioni e mezzo di euro: considerando che nei primi 4 esercizi gli amministratori non hanno ricevuto alcuna retribuzione, la media è di 2 milioni all’anno ciascuno (escludendo i primi 4 anni, si arriva a 3,3 milioni annui).

Detto ciò, in generale, la società partenopea può contare su un patrimonio netto di 145 milioni di euro, di cui 105 milioni di disponibilità liquide. Insomma, un bilancio ben all’interno dei parametri del fair play finanziario; il risultato è ancora più notevole considerando anche che il Napoli non ha debiti finanziari o bancari.

