Love is all you need: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

In perfetto accordo con l’arrivo di San Valentino, oggi 13 febbraio 2020 alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda Love is all you need. Il lungometraggio del 2012, prodotto da Zentropa Productions, Film i Väst, Lumière & Company, Teodora Film, Slot Machine, Liberator Productions, è stato diretto da Susanne Bier, regista danese nota al grande pubblico per opere come Pensione Oskar, Open Hearts, Non desiderare la donna d’altri, Una folle passione e Bird box.

La commedia sentimentale, sceneggiata da Anders Thomas Jensen, ha potuto contare sulle musiche di Johan Söderqvist, la fotografia di Morten Søborg mentre il montaggio è stato affidato a Pernille Bech Christensen. Inoltre la pellicola ha incassato al botteghino in Italia 599 mila euro nelle prime tre settimane di programmazione. Ma vediamo insieme la sinossi!

Trama e anticipazioni del film stasera in tv

Love is all you need segue le vicende di Ida, parrucchiera di Copenaghen che ha dovuto affrontare il cancro. Dopo la mastectomia ed aver saputo che finalmente il trattamento contro il tumore ha funzionato, la donna torna a casa per condividere la bella notizia con il suo adorato marito. Tuttavia quest’ultimo è impegnato a letto con una sua giovane collega e la moglie, disgustata dal comportamento riprovevole del partner, parte alla volta dell’Italia e precisamente della Costiera Amalfitana dove sua figlia Astrid sta per sposare Patrick.

Giunta sul posto la protagonista conosce Philip, padre del futuro sposo e uomo di classe che da quando ha perso il suo grande amore ha assunto un atteggiamento cinico nei confronti della vita. Molto diversi tra di loro, i due consuoceri inizialmente sembrano non andare per nulla d’accordo ma passo dopo passo stringeranno un legame sempre più forte.

Love is all you need: il cast del film

Nella pellicola Pierce Brosnan interpreta Philip e Trine Dyrholm è Ida. Kim Bodnia veste i panni di Leif, Paprika Steen quelli di Benedikte e Sebastian Jessen è Patrick. Marco D’Amore recita la parte di Marco, Ciro Petrone quella di Alessandro e Christiane Schaumburg-Müller è Thilde.

Hanno partecipato al film anche Molly Blixt Egelind nel ruolo di Astrid, Micky Skeel Hansen in quello di Kenneth e Frederikke Thomassen che è Alexandra. Completa il cast Bodil Jørgensen nelle vesti di Vibe.

