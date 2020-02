The Good Doctor 3: la trama, il cast e le anticipazioni della prima puntata che andrà in onda stasera 14 febbraio 2020 su Rai 2.

The Good Doctor 3: trama, cast e anticipazioni prima puntata stasera

La prima serata del venerdì si apre all’insegna dei grandi ritorni con The Good Doctor 3. La prima puntata della nuova stagione della serie televisiva, in onda oggi 14 febbraio 2020 dalle 21:20, approda su Rai 2 con due appassionanti episodi che sicuramente terranno il pubblico attaccato al piccolo schermo.

Stasera la fiction, ideata da David Shore e basata sull’omonimo sceneggiato sudcoreano, proseguirà il suo percorso narrativo e avrà come protagonista sempre Shaun Murphy, brillante giovane medico affetto da autismo e sindrome del Savant. Vediamo cos’ha in serbo per noi The Good Doctor 3!

The Good Doctor 3: trama e anticipazioni prima puntata stasera

Il terzo capitolo di The Good Doctor prenderà il via con l’episodio intitolato Disastro che partirà proprio dai eventi trasmessi nel finale della scorsa stagione. Shaun Murphy è tornato a far parte dell’organico del St.Bonaventure Hospital grazie all’intervento di Marcus Andrews. Nel frattempo il protagonista ha finalmente trovato il coraggio di chiedere un appuntamento romantico a Carly che accetta di trascorrere la serata con lui.

Intanto Morgan e Park discuto su se sia giusto o meno operare Harvey, anziano uomo con un cancro ai reni. L’intervento viene affidato ai medici del terzo anno che iniziano a competere su chi dovrà svolgerla ma i due dottori provano a convincere la moglie del paziente a non compiere questo passo e godersi il tempo che gli rimane da vivere. Mentre Murphy consiglia ad una giovane paziente affetta da un tumore un intervento molto rischioso, Lim e Melendez chiudono definitivamente la loro relazione.

Anticipazioni episodio Debiti di stasera 14 febbraio 2020

La prima puntata di The Good Doctor 3 si concluderà con Debiti. Andrews decide di mettere in pratica una tecnica sperimentale, elaborata da Shaun, per salvare il volto di un paziente eroe che stato ferito mentre tentava di fermare una violenza sessuale.

Nel frattempo Claire riceve l’inaspettata visita di sua madre mentre Lim deve fronteggiare le accuse di una coppia di genitori convinta che Nail Melendez abbia commesso un grave errore. Infine Murphy fissa un nuovo incontro con Carly.

Il cast della serie televisiva

In The Good Doctor 3 Freddie Higmore interpreta Shaun Murphy mentre Nicholas Gonzalez è Neil Melendez. Antonia Thomas veste i panni di Claire Browne, Hill Harper quelli di Marcus Andrews e Richard Schiff è Aaron Glassman.

Hanno partecipato alle serie televisiva Tamlyn Tomita ricopre il ruolo di Allegra Aoki, Will Yun Lee quello di Alex Park e Fiona Gubelmann è Morgan Reznick. Christina Chang recita la parte di Audrey Lim, Paige Spara quella di Lea Dilallo e Jasika Nicole è Carly Lever. Infine Dylan Kingwell indossa le vesti di Steve Murphy e Sheila Kelly quelle di Debbi Wexler.

