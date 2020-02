Condividi su

Serie A, Lecce-SPAL: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 15 febbraio alle ore 15:00 allo Stadio Comunale Via Del Mare di Lecce si affronteranno Lecce e SPAL. Il match sarà valido per la 24esima giornata di Serie A.

Il Lecce, che ora occupa la quartultima piazza in classifica a 22 punti, proviene dalla vittoria in trasferta contro il Napoli per 2-3. Per i salentini due vittorie, un pari e due ko negli ultimi cinque incontri.

La SPAL è ancora ultima in classifica con 15 punti e reduce dalla sconfitta in casa contro il Sassuolo per 1-2. Periodo molto negativo per gli estensi: un successo e quattro sconfitte lo score recente.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime due partite fra le due compagini, si è registrata una vittoria a testa.

Il Lecce arriva all’appuntamento con la peggior difesa (44 reti subite), mentre la SPAL ha quinta peggior retroguardia (40 gol subiti), il peggior attacco (17 gol fatti) e la quinta peggior differenza reti (-23).

Il meteo previsto è sereno secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Lecce-SPAL

LECCE (4-3-1-2): Vigorito, Donati, Lucioni, Rossettini, Calderoni, Deiola, Petriccione, Majer, Mancosu, Falco, Lapadula Allenatore: Fabio Liverani

SPAL (4-3-3): Berisha, Cionek, Bonifazi, Zukanovic, Reca, Murgia, Missiroli, Castro, Strefezza, Petagna, Di Francesco Allenatore: Luigi Di Biagio

Lo scontro sarà arbitrato dal signor Marco Guida, che sarà assistito dai guardalinee Filippo Meli e Ciro Carbone. Addetti al VAR saranno Paolo Valeri e l’assistente Daniele Bindoni.

Le quote e il pronostico di Lecce-SPAL

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.21, quella ospite 3.26 e il pareggio 3.50.

Visto il periodo di forma recente, si consiglia un 1X+Over 1.5 a 1.60.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Lecce-SPAL potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]