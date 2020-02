Condividi su

Serie A, Juventus-Brescia: probabili formazioni, pronostico e quote

Juventus-Brescia è una delle partite della 24esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto domenica 16 febbraio alle ore 15:00 presso l’Allianz Stadium di Torino.

La Juventus è la capolista in coabitazione con l’Inter a 54 punti ed è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Verona per 2-1. Per la Vecchia Signora tre successi e due ko negli ultimi cinque incontri.

Il Brescia staziona in penultima posizione con 16 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro l’Udinese per 1-1. Due pareggi e tre sconfitte lo score recente della Leonessa.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi cinque scontri diretti fra le due formazioni, i bianconeri hanno fatto registrare 4 vittorie e 1 sconfitta.

La Juventus arriva all’appuntamento con la terza miglior difesa (23 reti subite), il quarto miglior attacco (44 gol segnati) e la quarta miglior differenza reti (+21), mentre il Brescia ha la quarta peggior difesa (42 gol subiti), il terzo peggior attacco (21 reti fatte) e la quarta peggior differenza reti (-21).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Juventus-Brescia

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Ramsey, Higuain, Ronaldo Allenatore: Maurizio Sarri

BRESCIA (4-4-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju, Bisoli, Tonali, Dessena, Spalek, Torregrossa, Balotelli Allenatore: Diego Lopez

La partita sarà arbitrata dal signor Daniele Chiffi, che sarà assistito dai guardalinee Luca Mondin e Matteo Bottegoni. Al VAR ci saranno Piero Giacomelli e l’assistente Sergio Ranghetti.

Le quote e il pronostico di Juventus-Brescia

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.18, quella degli ospiti a 17.32 e il pareggio, infine, a 7.31.

La Juventus non dovrebbe aver problemi a vincere: l’1+Over 2.5 a 1.45 è consigliato.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Juventus-Brescia potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

