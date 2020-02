Condividi su

Serie A, Sampdoria-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico e quote

Sampdoria-Fiorentina sarà il uno dei match della 24esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto domenica 16 febbraio alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale Luigi Ferraris di Genova.

La Sampdoria è quintultima in classifica a 23 punti e reduce dalla vittoria in trasferta contro il Torino per 1-3. Per i blucerchiati nelle ultime cinque sono arrivati due vittorie, un pareggio e due ko.

La Fiorentina è quattordicesima in classifica con 25 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro l’Atalanta per 1-2. La Viola nell’ultimo periodo ha fatto registrare due successi, un pari e due sconfitte.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, la Fiorentina ha fatto registrare 3 vittorie, 2 sconfitte e 5 pareggi.

La Sampdoria arriva all’appuntamento con il quinto peggior attacco (25 reti segnate).

Il meteo previsto è coperto secondo il sito web della Lega Calcio.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Sampdoria-Fiorentina

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero, Bereszynski, Tonelli, Colley, Murru, Thorsby, Vieira, Linetty, Ramirez, Gabbiadini, Quagliarella Allenatore: Claudio Ranieri

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Vlahovic, Chiesa Allenatore: Beppe Iachini

La partita sarà diretta dal signor Massimiliano Irrati, il quale sarà assistito dai guardalinee Rodolfo Di Vuolo e Antonino Santoro. Al VAR saranno operativi Gianluca Aureliano e Stefano Liberti.

Le quote e il pronostico di Sampdoria-Fiorentina

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.78, quella degli ospiti a 2.71 e il pareggio, infine, a 3.14.

Non sembra esserci spazio per tanti gol nonostante l’importanza della gara: l’Under 2.5 a 1.70 è dunque una giocata consigliata.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Sampdoria-Fiorentina potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport 253 e in streaming su Sky Go e Now TV.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]