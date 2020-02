Condividi su

Primera Division, Real Madrid-Celta Vigo: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Estadio Santiago Bernabéu di Madrid, alle ore 21:00 di domenica 16 febbraio giocheranno Real Madrid e Celta Vigo. Il match sarà valido per la 24esima giornata di Primera Division.

Il Real Madrid, che attualmente si trova al comando della classifica con 52 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro l’Osasuna per 1-4. Per i blancos en plein di successi nelle ultime cinque.

Il Celta Vigo, è terzultimo in classifica con 20 punti e reduce dalla vittoria in casa contro il Siviglia per 2-1. Una vittoria, tre pareggi e un ko per i galiziani nelle ultime cinque settimane.

La classifica aggiornata alla giornata 24

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Real ha fatto registrare 9 vittorie e 1 pareggio.

Il Real Madrid arriva all’appuntamento con la miglior difesa (14 reti subite), il secondo miglior attacco (44 gol fatti) e la miglior differenza reti (+30), mentre il Celta Vigo ha il terzo peggior attacco (19 gol subiti) e la seconda peggior differenza reti (-13).

Le probabili formazioni di Real Madrid-Celta Vigo

REAL MADRID (4-3-3): T. Courtois, D. Carvajal, Sergio Ramos, R. Varane, F. Mendy, Isco, Casemiro, Toni Kroos, Gareth Bale, K. Benzema, Luka Jovic Allenatore: Zinedine Zidane

CELTA VIGO (4-3-3): Ruben Blanco, J. Murillo, N. Araujo, Lucas Olaza, Joseph Aidoo, Fran Beltran, Brais Mendez, Okay, Rafinha, Iago Aspas, F. Smolov Allenatore: Óscar García

Il direttore di gara sarà il signor Javier Alberola Rojas, che sarà assistito dai guardalinee Iván Hernández Ramos e Marcos Cerdan Aguilar. Al VAR presenzieranno José Luis Munuera Montero e l’assistente Iñigo Prieto López De Cerai.

Le quote di Real Madrid-Celta Vigo

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.28, mentre la vittoria degli ospiti è quotata 10.90. Il pareggio, infine, lo troviamo a 5.88.

