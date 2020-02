Condividi su

Bundesliga, Borussia Dortmund-Francoforte: probabili formazioni, pronostico e quote

Borussia Dortmund-Francoforte è l’anticipo della 22esima giornata di Bundesliga. Fischio d’inizio previsto venerdì 14 febbraio alle ore 20:30 presso lo stadio Signal Iduna Park di Dortmund.

Il Borussia Dortmund, che oggi si ritrova in terza posizione in classifica con 39 punti, è reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Bayer Leverkusen per 4-3. Per loro, nelle ultime cinque uscite sono arrivate tre vittorie e due sconfitte.

Il Francoforte, che al momento è in nona posizione in classifica con 28 punti, nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro l’Augsburg per 5-0. Lo score recente parla di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, il Borussia ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

Il Dortmund arriva all’appuntamento con il miglior attacco (59 reti segnate) e la terza miglior differenza reti (+27), mentre l’Eintracht ha il quinto miglior attacco (37 reti all’attivo).

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Francoforte

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Roman Burki, Mats Hummels, A. Hakimi, M. Akanji, D. Zagadou, R. Guerreiro, Axel Witsel, J. Brandt, Jadon Sancho, E. Haaland, E. Aydinel Allenatore: Lucien Favre

FRANCOFORTE (4-5-1): Kevin Trapp, T. Chandler, Almamy Toure, M. Hinteregger, O. N’Dicka, S. Ilsanker, Filip Kostic, Dominik Kohr, M. Gacinovic, M. Hasebe, Andre Silva Allenatore: Adi Hütter

L’arbitro sarà il signor Bastian Dankert, che sarà coadiuvato dagli assistenti René Rohde e Markus Häcker. Gli addetti al VAR saranno Felix Brych e l’assistente Marcel Pelgrim.

Le quote e il pronostico di Borussia Dortmund-Francoforte

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.42, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 6.97. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 5.09.

Due squadre che segnano e subiscono tanto: il Goal a 1.52 sembra essere la giocata migliore.

