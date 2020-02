Condividi su

Bundesliga, Union Berlino-Leverkusen: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 15 febbraio alle ore 15:30, presso lo Stadion An der Alten Försterei di Berlino si giocherà Union Berlino-Leverkusen. La partita sarà valida per la 22esima giornata di Bundesliga.

L’Union Berlino attualmente occupa l’undicesima posizione in classifica con 26 punti e proviene dalla vittoria in trasferta contro il Werder Brema per 0-2. I capitolini hanno racimolato due vittorie e tre sconfitte in quest’ultimo periodo.

Il Leverkusen, è quinto in graduatoria con 37 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Borussia Dortmund per 4-3. Le aspirine arrivano a questa sfida reduci da quattro successi e un ko.

La classifica aggiornata alla giornata 22

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: negli ultimi due scontri diretti fra le due formazioni, il Bayer Leverkusen ha fatto registrare infatti altrettante vittorie.

L’Union arriva all’appuntamento con il terzo peggior attacco (25 reti segnate), mentre il Leverkusen possiede la quinta miglior differenza reti (+8).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Union Berlino-Leverkusen

UNION BERLINO (5-3-2): R. Gikiewicz, F. Hubner, N. Subotic, C. Lenz, C. Trimmel, K. Schlotterbeck, R. Andrich, C. Gentner, Yunus Malli, M. Bulter, S. Andersson Allenatore: Urs Fischer

LEVERKUSEN (4-3-3): L. Hradecky, Jonathan Tah, Sven Bender, E. Tapsoba, D. Sinkgraven, Lars Bender, K. Bellarabi, Nadiem Amiri, Kai Havertz, Moussa Diaby, K. Volland Allenatore: Peter Bosz

La partita sarà diretta dal signor Harm Osmers, che sarà assistito dai guardalinee Thomas Gorniak e Robert Kempter. Gli addetti al VAR saranno Marco Fritz e l’assistente Mark Borsch.

Le quote e il pronostico di Union Berlino-Leverkusen

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 3.91, quella degli ospiti 1.94 e il pareggio, infine, è a 3.66.

Nonostante non sia semplice, il Leverkusen dovrebbe riuscire a portare a casa la vittoria: il 2, di conseguenza, ha un’ottima quota.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]