Swipe Night: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Siete stanchi delle solite serie tv e avete voglia di qualcosa di diverso? Allora non lasciatevi sfuggire Swipe Night! La divertente fiction interattiva è stata creata da Tinder, nota applicazione per dispositivi mobili usata per conoscere e chattare con nuove persone.

L’originale show è costato al colosso degli incontri ben cinque milioni di dollari e sembra avere tutte le carte in regola per attirare l’attenzione del pubblico sempre in cerca di format appassionanti. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Swipe Night!

Sono davvero in tanti ad attendere con trepidazione l’uscita di Swipe Night. Dopo il successo negli Stati Uniti, la serie televisiva, composta da sei brevi episodi, approderà in Italia sabato 14 marzo 2020. La regia dell’opera è stata affidata a Karena Evans, artista canadese nota per aver lavorato dietro la macchina da presa in alcuni video musicali di Drake, Belly, Coldplay, Jay Rock, SZA, SiR e Plaza. Come già detto in apertura di articolo, la fiction e è stata creata da Tinder che ha poi spiegato come questo progetto è anche un escamotage per dare agli iscritti all’app di dating un argomento perfetto per iniziare una conversazione. Puntata dopo puntata lo spettatore deve prendere entro sette secondi delle decisioni senza avere la possibilità di ritrattare.

Finita l’esperienza, coloro che lo desiderano avranno la possibilità di condividere la storia nata dalle proprie scelte e confrontarsi così con quelle degli altri utenti. Il titolo Swipe Night è un gioco di parole riferito a Swipe Right ovvero Scorri a destra, modo in cui sull’applicazione si esterna l’interesse per qualcuno. La fiction è ambientata durante l’ultima notte dell’umanità sulla terra in cui il destino dei protagonisti è elle mani del pubblico. Infine per quanto riguarda il cast sappiamo che reciteranno nel telefilm Angela Wong Carbone, Jordan Christian Hearn e Shea Gabor.

