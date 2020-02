Domenica 16 Febbraio va in scena il match Catania-Reggina, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Catania-Reggina: probabili formazioni, pronostico e quote

In settimana il Catania ha disputato la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Ternana, venendo eliminato. A fine partita, il difensore Davide Di Molfetta, uno tra i migliori in questa fase del campionato, ha dichiarato in conferenza stampa: “Dobbiamo continuare ad allenarci con umiltà, seguendo il mister tutti i giorni. La Reggina prossima avversaria? Si batte con lo stesso atteggiamento di oggi, loro sono una squadra tosta che poche volte sbaglia. Noi dovremo cercare solo di essere un po’ più incisivi lì davanti e avere magari un po’ di fortuna in più“.

In casa Reggina, alla vigilia della prossima partita contro il Catania, ha parlato ai microfoni dei giornalisti il difensore Edoardo Blondett: “Direi che dopo un periodo un po’ complicato, sopratutto sotto l’aspetto dei risultati e delle prestazioni, siamo tornati a fare gare del nostro livello, specialmente quelle contro la Vibonese e la Ternana, tanto che abbiamo conquistato i tre punti. Catania? Sarà una sorta di derby. Noi non dobbiamo fare calcoli, dobbiamo fare quello che abbiamo ripreso a fare da qualche partita e cercare di portare a casa la vittoria. Non vogliamo accontentarci del punto: se siamo la Reggina della prima parte del campionato, possiamo portare a casa i unti da ogni campo. La Reggina non vince in C a Catania dal 1948: Speriamo di infrangere anche questo tabù“.

Catania-Reggina: le probabili formazioni

Catania (4-2-3-1): Martinez; Calapai, Silvestri, Mbende, Pinto; Biagianti, Rizzo; Biondi, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Blondett, Rolando, Bianchi, Liotti; Bellomo; Corazza, Denis

Le quote e il pronostico del match

In vista di Reggina-Catania, la capolistaa anche in casa degli etnei viene vista come favorita. Le quote dei bookmakers infatti fanno registrare l’1 a 3.40, l’X a 3.15 e il 2 fisso a 2.10.

Si prospetta una partita molto combattuta e frizzante: si consiglia perciò la giocata Goal.

