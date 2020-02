Domenica 16 Febbraio va in scena il match Ternana-Virtus Francavilla, valido per la 26esima giornata del campionato di Serie C.

Serie C, Ternana-Virtus Francavilla: probabili formazioni e quote

Domenica 16 Febbraio va in scena il match Ternana-Virtus Francavilla, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

La Ternana in settimana si è guadagnata il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Catania, accedendo così alla finale contro la Juventus U23. Ora però la concentrazione torna sul campionato, dove le Fere al momento occupano la quarta posizione con 48 punti nel girone C, al pari del Monopoli. Sarà fondamentale, per la squadra allenata da mister Gallo, mantenere un rendimento alto in questo girone di ritorno per poter restare nelle prime posizioni e avere l’accesso ai play-off.

In casa Virtus Francavilla, il difensore Andrea Tiritiello, in vista della partita di domenica ha commentato: “Abbiamo superato il momento più difficile della stagione, in coincidenza con le ultime gare del girone di andata. Quando sono entrato in campo contro l’Avellino ho visto la mia squadra viva, presente, combattiva. La Ternana? Se mi chiedete se mi sta bene un punto io dico che noi non partiamo mai, contro tutti gli avversari, anche molto forti, per accontentarci del pareggio. Puntiamo sempre a vincere. Poi si vedrà al 90°. E così faremo domenica“.

Ternana-Virtus Francavilla: le probabili formazioni

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Celli, Bergamelli, Mammarella; Proietti, Palumbo, Salzano; Furlan; Marilungo, Vantaggiato

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Poluzzi; Delvino, Marino, Caporale; Albertini, Mastropietro, Zenuni, Risolo, Gallo; Perez, Marozzi

Le quote e il pronostico del match

I principali bookmakers in vista di Ternana-Virtus Francavilla vedono nettamente favorita la formazione casalinga, con l’1 quotato a 1.60. L’improbabile impresa della Virtus invece, con 2 fisso, pagherebbe 5 volte la posta. L’X si attesta a 3.50.

Si consiglia quindi la giocata 1+NoGoal fine primo tempo.

